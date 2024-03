Si scontra con quattro cinghiali sulla A24 e l'auto prende fuoco: salvo per un soffio il 25enne alla guida

Paura sulla A24 dove la sera di sabato 16 marzo intono alle 21.40 sulla A24 una Ford Fiesta guidata da un 25enne si è letteralmente schiantata contro un branco di quattro cinghiali intento ad attraversare la carreggiata. L'impatto è avvenuto al km 142 (Colledara-Teramo).

Il giovane procedeva in direzione Roma quando si è trovato davanti i quattro animali morti a seguito del violento impatto. Il 25enne è rimasto ferito, ma è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza riuscendo ad allontanarsi prima che il mezzo andasse a fuoco. L'auto infatti, alimentata a Gpl, è stata in breve tempo avvolta sulle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Teramo che si sono occupati di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. A portare il ragazzo in ospedale è stata un'ambulanza del 118 giunta sul posto così come la polizia autostradale che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico veicolare. È stato quindi il personale della ditta Gsa a effettuare il primo intervento di spegnimento co nil veterinario Asl che ha recuperato le carcasse dei cinghiali.

A causa dell'incidente il tratto autostradale è rimasto aperto al traffico in un solo senso di marcia per tutto il tempo necessario a intervenire sia per i soccorsi, sia per spegnere le fiamme che per mettere in sicurezza il tratto autostradale.