Scontro tra quattro auto sulla A14: feriti e traffico in tilt

Quattro auto coinvolte in un incidente avvenuto sulla A14 poco prima delle 12 tra Teramo e Val Vibrata in direzione Ancona. Feriti lievi e traffico in tilt. A riportare la notizia è l'agenzia Adnkronos.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 329 come fa sapere Autostrade per Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione VII tronco di Pescara Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 6 chilometri di coda in direzione Ancona.