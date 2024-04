Schianto lungo la Tiburtina, si ribalta con l'auto dopo aver travolto due vetture in sosta [FOTO]

Incidente stradale con un'automobile ribaltata lungo via Tiburtina Valeria a Pescara intorno alle ore 11 di venerdì 5 aprile.

In base alla primissima ricostruzione del sinistro, una donna al volante di una Hyundai i10 avrebbe perso il controllo del veicolo mentre stava transitando in direzione Pescara.

Dopo aver perso il controllo del mezzo sarebbe finita contro due vetture che erano parcheggiate: una T-Cross e una Opel Astra con la prima che si è schiantata contro il muro laterale.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

A causa del violento impatto la city car coreana si è ribaltata riportando danni evidenti. Alcuni testimoni parlano di tragedia sfiorata perché in quel momento sul marcipiede ci sarebbero stati alcuni studenti del vicino Manthoné. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall'abitacolo affidandola ai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza per il trasporto in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.