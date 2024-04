Scontro tra due auto all'incrocio tra via Gabriele d'Annunzio e via degli Equi, una si ribalta [FOTO]

Incidente stradale con un'automobile ribaltata nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Il sinistro è avvenuto all'incrocio tra viale Gabriele d'Annunzio e via degli Equi nella tarda mattinata di sabato 6 aprile.

A scontrarsi una Dr 5 guidata da un uomo e una Fiat Panda condotta da una ragazza di 29 anni.

La Panda dopo l'impatto si è ribaltata restando su un fianco. Sul posto si è cosi reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la giovane dall'abitacolo, e dei soccorritori del 118 che con due ambulanze della Asl e della Misericordia hanno accompagnato i due feriti in ospedale in codice giallo per contusioni multiple. Via degli Equi è stata momentaneamente chiusa al traffico. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.