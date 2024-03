Incidente a Loreto Aprutino con un'automobile ribaltata

Un incidente stradale si è verificato in contrada Re Martello a Loreto Aprutino nel tardo pomeriggio di martedì 26 marzo.

In base alle informazioni attualmente in nostro possesso coinvolta nel sinistro un'automobile alla guida della quale c'era una donna.

Per cause da accertare la vettura si è ribaltata riportando evidenti danni.

Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando di Pescara che hanno estratto la ferita che poi è stata affidata ai soccorritori del 118. Dei rilievi e della gestione del traffico si sono occupati i carabinieri.

Notizia in aggiornamento