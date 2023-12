Si schianta contro un muro in via Ferrari e si allontana nonostante sia ferito [FOTO]

Un incidente stradale in via Enzo Ferrari a Pescara si è verificato nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre.

In base alla primissima ricostruzione di quanto avvenuto, un'automobile, una Mazda 3, che percorreva la strada in direzione nord, è finita contro un muro dopo aver invaso la corsia opposta.

Chi ha assistito alla scena, vedendo l'automobilista ferito, ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Ma quando sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia, con grande sorpresa l'uomo che era al volante della vettura si era già allontanato. Dell'identificazione del guidatore si occupano gli agenti della polizia locale.