Svegliarsi stanchi: cause e rimedi per ritrovare il benessere psico-fisico

Gli esperti solitamente consigliano di dormire almeno 8 ore per rigenerarsi. Eppure c’è chi lo fa e al mattino prova la stanchezza mattutina. Perché succede di svegliarsi stanchi?

I motivi sono moltissimi, dal cambio di stagione allo stress, dovuto al lavoro o a problemi di famiglia o anche all’attuale situazione sociale. Tuttavia spesso è un problema di cattive abitudini, che si protraggono nel tempo ma che possono essere risolte.

Cause

Tra le cause più comuni della stanchezza mattutina annoveriamo:

poche ore di sonno,

bassa qualità del riposo,

sonno interrotto o troppo leggero,

apnee notturne,

pasti pesanti alla sera,

consumo eccessivo di alcolici e caffeina,

bere poca acqua durante il giorno.

Qualità e quantità di sonno sono i due aspetti fondamentali cui bisogna porre attenzione per evitare la stanchezza mattutina. Soprattutto nei periodi più intensi, infatti, abbiamo bisogno di dormire di più, per aiutare il corpo a rigenerarsi e ad affrontare le giornate con la giusta dose di energia.

È comunque importante escludere patologie e problemi di salute che possono influenzare il nostro sonno, come la sindrome delle gambe senza riposo (rls o restless legs syndrome), una patologia che fa percepire un fastidioso formicolio alle gambe e spinge ad alzarsi di frequente così da cambiare posizione e cercare sollievo, apnee notturne, disturbi dell'umore, depressione o problemi alla tiroide, che possono influenzare il riposo notturno e aumentare i momenti di dormiveglia, in cui il sonno è più leggero.

Anche l’alimentazione influisce fortemente sul buon riposo: cene eccessivamente pesanti, caffeina e alcolici incidono sul sonno, contribuendo a rendere agitate le nostre notti. Meglio preferire una cena leggera e attività rilassanti prima di andare a dormire, come lettura o meditazione, evitare di consumare alcolici, non assumere caffeina dopo le 16 e bere abbastanza acqua durante il giorno. Stanchezza e mal di testa possono essere correlati alla disidratazione e influire sulla qualità del riposo notturno. Un'ottima abitudine per conciliare il sonno è quella di preparare e gustare una tisana prima di andare a dormire: opta per piante con effetti sedativi in grado di contrastare ansia e insonnia, come camomilla, valeriana, fiori d'arancio, passiflora, tiglio, biancospino e melissa.

Soluzioni

Per contrastare la stanchezza mattutina e svegliarsi riposati e pieni di energia, è importantissimo assumere alcune buone abitudini, sia prima di andare a dormire che durante tutto l'arco della giornata: