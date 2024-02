Cardiologie aperte 2024: nella settimana di San Valentino visite al cuore gratuite

Nella settimana di San Valentino e dedicata all’amore si potranno effettuare visite cardiologiche gratuite. L’unità operativa complessa cardiologia con Utic della asl di Pescara, diretta dal f.f. dr. Massimo Di Marco aderisce alla campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte”, che quest’anno si svolge nella settimana di San Valentino, dal 12 al 18 febbraio.

L’iniziativa, giunta alla sua diciottesima edizione, è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore Hcf onlus, ente di ricerca della cardiologia ospedaliera Anmco (associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri).

Dal 12 al 18 febbraio i medici cardiologi saranno gratuitamente a disposizione dei cittadini per dare informazioni o chiarimenti sulle malattie cardiache attraverso il numero verde gratuito 800 05 22 33, attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16.

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante.

Quest’anno la Fondazione per il Tuo cuore desidera in particolare puntare l’attenzione su: fibrillazione atriale, cardioncologia, cardiologia di genere, scompenso cardiaco e prevenzione dei fattori di rischio modificabili, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a riguardo e prevenire alcune delle più diffuse patologie cardiovascolari.

L’iniziativa di cardiologie aperte 2024 sarà anche l‘occasione per Fondazione per il Tuo cuore e Anmco per avviare l’importante progetto pilota del “passaporto cardio oncologico”, un fascicolo elettronico per tutti i pazienti oncologici con l’obiettivo di ottenere un inquadramento cardiovascolare dei pazienti prima di iniziare le terapie, individuare eventuali complicanze causate da queste ultime, anche a distanza di anni, e garantire allo stesso tempo il miglior trattamento oncologico per i pazienti cardiopatici.