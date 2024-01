A Spoltore la proiezione del documentario "To shoot an Elephant" sull'occupazione di Gaza alla fine del 2008

Venerdì 5 gennaio a Spoltore, nello "Spazio Sociale" di via Di Marzio 4, dalle ore 17,30 verrà proiettato il film documentario "To shoot an Elephant" di Alberto Arce e Mohammed Rujailah. L'ingresso al pubblico sarà libero.

Il documentario racconta l’assedio alla popolazione palestinese di Gaza, tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009 ad opera delle forze militari aeree e di terra israeliane, con l’operazione denominata Piombo Fuso, la cui missione era quella di colpire le infrastrutture militari di Hamas a Gaza. Per oltre tre settimane, la popolazione palestinese circondata da tutti i lati subì pesanti perdite civili durante i bombardamenti.

Alberto Arce e Mohammed Rujailah - insieme con pochi altri attivisti dell’ISM, tra cui l’italiano Vittorio Arrigoni, e altri due corrispondenti di Al Jazeera International, Ayman Mohyeldin e Sherine Tadros - furono tra i testimoni oculari di quelle terribili giornate.

Il film documenta l’escalation di morti e distruzioni per tutta la durata dell'offensiva seguendo le ambulanze dagli ospedali alle case ai luoghi alle strade e documentando questo straziante resoconto di guerra vissuto in prima persona. Il film-documentario del 2009 è stato vincitore del Film Festival dei Popoli a Firenze nel 2009. Partecipano per i saluti istituzionali Sindaca Chiara Trulli e Assessora Sociale e Cultura Nada Di Giandomenico.