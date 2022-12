Il presepe "di quartiere" realizzato da un residente in via Scarfoglio: un messaggio di auguri per tutta la comunità [FOTO]

Un gesto che si ripete anno dopo anno e che diventa, per chi vive nel quartiere, una sorta di riferimento, un messaggio di presenza e condivisione. Capita così che imboccando via Edoardo Scarfoglio da via della Pineta ci si imbatte nel presepe di Toni. Un residente lo segnala alla nostra redazione e noi non possiamo che condividere quella che a quanto pare è una sorta di tradizione: un presepe di quartiere, potremmo definirlo così, che chi vive in zona attende come si evince dalla poesia che lo accompagna.

Un salto nei ricordi per chi, bambino, il presepe lo faceva con mamma e papà creando attorno alla nascita di Gesù una vera e propria storia fatta di luoghi e mestieri.

Insomma un grazie a questo artista di quartiere fatto a nome dei residenti cui non possiamo che unirci riportando per intero la poesia che campeggia davanti a quel presepe realizzato in bella vista lungo la via.

Il presepe di Toni

Con quanta trepidazione, giro l'angolo, mi affretto lungo il marciapiede, scruto da lontano mentre immagino di vederlo.

Si, lo sta preparando anche quest'anno il suo presepe!

Ancora informe, eppure ha tutti i segni dell'incantesimo finale.

Magico, irripetibile, commovente, nella sua semplicità, rapisce anche il mio animo, mi prende nel profondo.

E per un po' mi acquieto.