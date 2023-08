Moto in sosta nel parcheggio riservato ai disabili sulla riviera sud: la denuncia di una cittadina

È il parcheggio riservato ai disabili: lo dice il cartello e lo dice la segnaletica orizzontale. Tuttavia nella mattina di domenica 13 agosto lo spazio riservato alle auto di chi è portato di handicap o di chi li accompagna, era occupato da diverse moto in sosta.

A denunciarlo è una cittadina che con una fotografia ha voluto denunciare quanto avvenuto e chiedere rispetto e civiltà a chi va al mare e magari fatica a trovare un parcheggio: il disagio per chi si vede sottrarre quel posto è decisamente maggiore. L'auspicio aggiunge, è che anche in questa zona si rafforzino i controlli della polizia locale visto che siamo in alta stagione così da sanzionare chi, pur di non fare un giro in più, preferisce infrangere le regole e soprattutto arrecare un danno a chi di quel posto avrebbe davvero bisogno.