Continuano le infrazioni su viale Marconi e con le buche non va meglio. La denuncia di un cittadino: "Un caos" [FOTO]

Se la viabilità in viale Marconi non piace, a non andare giù a molti cittadini sono anche le continue infrazioni che si compiono lungo la nuova arteria stradale. Questa volta la segnalazione che arriva alla nostra redazione è di un cittadino che ha immortalato la manovra di un'auto che, uscendo da via Masci, ha girato in direzione opposta rispetto a quella consentita immettendosi su viale Marconi attraversando le quattro corsie e quindi anche quella riservata agli autobus.

Il codice della strada lì come in tutti gli incroci, prevede infatti che si proceda in direzione della rotatoria per compiere la manovra in piena sicurezza. Ancora una volta l'attenzione dei cittadini si dimostra altissima sulla contestata viabilità in viale Marconi. Se questa la si può legittimamente criticare, rispettare il codice resta una responsabilità a carico di chi la strada la percorre.

Inoltre sempre in viale Marconi, all'angolo con via Marino da Caramanico, viene segnalata da un altro cittadino la presenza di altre buche che potrebbero costituire un pericolo per le bici. Sono insomma ancora tante le criticità che si registrano quotidianamente in questa strada.