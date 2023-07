Un divano, materassi e altri rifiuti accatastati in via dei Peligni da giorni, una residente: "Degrado totale"

Se siano stati lasciati lì senza avvisare chi di competenza del necessario ritiro non è dato saperlo, ma certo è che davanti ai cassonetti di via dei Peligni è stato accatastato un bel po' di mobilio oltre a materassi, scatoloni ed altri rifiuti. Uno spettacolo non bello da vedere e a farlo notare è una residente che ha inviato le foto alla nostra redazione per denunciare quello che definisce un "degrado totale".

Una situazione che, denuncia, andrebbe avanti da dieci giorni con i rifiuti che non avrebbero fatto altro che accumularsi rendendo tra l'altro impossibile passare sul marciapiede. Questa la denuncia fatta dalla cittadina che ne chiede la rimozione per ridare decoro alla zona.