Non ce l’ha fatta il cagnolino dei Colli, per cui era stata aperta una raccolta fondi

Il cagnolino per cui La Lega del Cane aveva avviato una raccolta fondi per sostenere cure e ricovero non ce l’ha fatta. Colto da una crisi respiratoria, durante il ricovero in terapia intensiva, è stato impossibile riprenderlo.

Al cane, nonostante tutto, sono state offerte tutte le migliori cure possibili per recuperare una situazione disperata.

Dopo essere stato ritrovato in zona Colli, mal ridotto e paralizzato dal collo in giù, i volontari del canile di Pescara hanno subito coinvolto le persone in una raccolta fondi per effettuare test, diagnosi, cure e ricovero, con eventuali operazioni.

Il cagnolino si trovava al policlinico Cvrs Roma Sud. Su di lui è stato eseguito l’intervento e ridotto il danno, tuttavia sono stati riscontrati altri danni sul midollo spinale con emorragia, non visibile dalla risonanza.

È stata effettuata una trasfusione, che è andata a buon fine, ma in terapia intensiva il cane ha manifestato problemi respiratori. La lesione che aveva, e l’intervento poi, hanno intaccato la respirazione. Per cui il cane ha passato la notte e la mattinata sedato e con ventilazione artificiale.

Il cagnolino è rimasto in terapia intensiva, ma dopo l’ennesima crisi non è stato possibile recuperarlo.

Bric, questo il nome che alla fine è stato dato al cane, è stato sostenuto virtualmente e realmente da moltissime persone, che hanno contribuito per dargli una possibilità.

La Lega del Cane ha postato sulla sua pagina Facebook le spese sostenute.