Raccolta fondi per sostenere le cure di un cane in difficoltà, ritrovato in zona Colli

In zona Colli è stato ritrovato un piccolo cagnolino, senza chip e in gravi condizioni. È paralizzato dal collo in giù e attualmente è stato ricoverato alla clinica h24. Il personale lo ha stabilizzato ma ha bisogno di fare una risonanza per avere una diagnosi completa.

Al momento l’Uni Teramo non ha disponibilità, almeno fino al prossimo 9 agosto – secondo quanto riportato dai volontari della Lega del Cane di Pescara. Ecco perché è necessario spostare il cagnolino a Roma, dove potrà eseguire gli esami d’urgenza.

Tuttavia i costi sono alti, non affrontabili economicamente dal canile, che per questo motivo chiede una mano. È stata aperta una raccolta fondi per aiutare questo cagnolino paralizzato. Attualmente risonanza e ricovero costano circa mille euro, una cifra che si potrebbe raggiungere con un contributo da parte di chi potrà.

La Lega del Cane di Pescara assicura che, come sempre fatto, mostrerà sui social le fatture dell’avvenuto pagamento delle cure.

Per poter partecipare alla raccolta fondi per aiutare a salvare questo canetto ritrovato ai Colli, basta visitare la pagina Facebook della Lega del Cane di Pescara (clicca qui).