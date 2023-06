Miss & Mister Dog fa tappa in piazza Salotto tra simpatici musetti e solidarietà

Torna Miss & Mister Dog. Condotto da Claudia Gentile con gli intermezzi comici del duo "La lima e la raspa", il concorso avrà a Pescara la sua serata di debutto: appuntamento sabato 22 luglio in piazza Salotto. Tutte le iscrizioni dei cani saranno interamente devolute all'associazione animalista di riferimento comunale. Non si richiede ne pedigree né alcuna certificazione per partecipare, ma soltanto il buonsenso di valutare un'eventuale intolleranza del proprio amico a quattro zampe a contatto con gli altri cagnolini.

Possono iscriversi sia meticci che di razza. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di un numero massimo di 30 pelosetti, metà maschi e metà femmine: nel caso in cui ci fosse disparità, l'associazione si riserva di eguagliare e, in quel caso, ai cagnolini che vorranno iscriversi in ritardo si proporrà la partecipazione alle tappe in altre città.

Tutti i partecipanti riceveranno gadget offerti dagli sponsor, mentre Ia Miss e il Mister vincitori riceveranno le targhe comunali e regali aggiuntivi. È prevista da quest'anno un ulteriore premiazione con medaglia al valore "Bunny Memory" per un cagnolino scelto dai giudici che avrà da raccontare una storia importante e difficile sul suo percorso di vita. Scadenza iscrizioni: 10 luglio. Per informazioni: 328/9191246.