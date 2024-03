Le guardie zoofile Earth hanno recuperato gli animali del giovane pescarese, che minacciava di lanciarsi dal balcone

Il nucleo guardie zoofile Earth Pescara ha recuperato tre animali dopo oltre 24 ore di interminabile attesa. Tutti sani e salvi, nonostante il lungo lavoro svolto. Gli animali, una pitbull femmina e due gatti, appartengono al ragazzo che, pochi giorni fa, ha tenuto tutti col fiato sospeso minacciando di lanciarsi dal balcone di casa.

L’operazione delle forze dell’ordine è andata a buon fine: il giovane è stato recuperato dopo oltre 40 ore sul cornicione. E lo stesso è avvenuto per i suoi animali, tratti in salvo dopo una notte al freddo in strada e sotto la pioggia.

Nonostante i modi scortesi di alcune persone infastidite, i volontari sono riusciti a recuperare il cane – anche grazie a una scatoletta di cibo – e i due gatti. Inoltre precisano che tutti e tre sono stati recuperati in ottime condizioni, puliti e ben tenuti. Il cane è anche munito di chip.

Dopo il passaggio obbligato dal canile sanitario sono tutti in stallo a spese dei volontari.