I cuccioli dell'orsa Amarena stanno bene e il parco chiede di non riaprire la caccia nelle aree che frequentano

«I giovani orsi di Amarena stanno bene e crescono. Il fatto di essere in due è sicuramente un punto di forza nella gestione delle attività quotidiane. Sono stati avvistati in questi giorni anche da alcuni cittadini che ci hanno prontamente avvisati e per questo li ringraziamo. Questi animali sono giovani orsi che ormai hanno quasi 10 mesi e, come avete potuto anche vedere dall’ultimo video da noi pubblicato, non sono più tanto "cuccioli"».

Questo l'ultimo aggiornamento da parte del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise riguardo ai due cuccioli dell'orsa Amarena uccisa a fucilate la scorsa estate.

Come si legge in una condivisione sulla pagina ufficiale, il parco, in vista dell’apertura della caccia al cinghiale, ha chiesto ai competenti uffici della Regione Abruzzo e all’Atc di Avezzano di non riaprire l'attività venatoria nelle aree frequentate dai giovani orsi, per evitare ulteriori disturbi e per permettere loro di continuare a svolgere le loro attività in vista dell’ibernazione.

«Ribadiamo che», informano ancora dal parco, «come spiegato in molti dei nostri post precedenti, l’aggiornamento continuo non è possibile: chi pensa che lo sia confonde il parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con un territorio di ridotte dimensioni e recintato. Inoltre, proprio per evitare ogni potenziale disturbo e per lasciare loro la libertà di movimento, chi è dedito al monitoraggio non lo fa di certo per fare foto o video. Per questo motivo, anche le immagini che abbiamo postato in passato, sono state “rubate” dalle fototrappole e sono, ovviamente, saltuarie. Non sempre gli orsi passano dove sono state posizionate le fototrappole, visto che il territorio che utilizzano, per fortuna, è molto vasto».