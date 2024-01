Corso per educatore cinofilo a Spoltore: il programma delle lezioni

Dal 9 febbraio al 3 novembre il centro di formazione cinofili Simbiosi, con sede a Spoltore, ospiterà un corso di alta formazione per diventare educatore cinofilo, riconosciuto a livello europeo. Sono previsti 20 weekend con 332 ore totali tra teoria e pratica, 90 ore di tirocinio obbligatorio gratuito, al di fuori dei weekend di formazione (in campo, pensione, canile, esterna...), possibilità di ore di pratica extra in accordo con i docenti, possibilità di seguire casi reali con supervisione e di entrare a far parte della rete di Simbiosi.

Verranno rilasciati 4 attestati e 3 qualifiche: attestato e qualifica di Dog Sitter, riconosciuto Fcc (Formatore cinofilo certificato), rilasciato al completamento del corso e superamento dell'esame; attestato e qualifica di educatore cinofilo; attestato di partecipazione alle prime due giornate di formazione per la specializzazione in problem solving, attivazione mentale nell'educazione e nel lavoro del cane, con la possibilità di accedere, a fine percorso, alle altre due giornate di formazione per ottenere il titolo e la qualifica di "Poblem solving pratictioner" - istruttore 1° livello attivazione mentale della scuola cinofila 'Il Mio Cane', con inserimento ad albo; attestato e qualifica Tecnico cuccioli e operatore di Puppy Class, rilasciato al conseguimento della qualifica di educatore cinofilo (attestato rilasciato al termine dei weekend, qualifica rilasciata al superamento dell’esame da educatore).

Le lezioni si terranno sia in sede associativa, sia in esterna (trekking, canile...). A ogni allievo sarà assegnato un tutor che lo affiancherà durante tutto il percorso. È prevista la partecipazione con il proprio cane in diversi moduli (non obbligatoria per chi non condivide al momento la compagnia di un amico a quattro zampe). Le lezioni si terranno di sabato e domenica, ma anche qualche venerdì pomeriggio. Al termine di ogni fine settimana verranno rilasciate le slides delle lezioni e consigli bibliografici utili.

Nel dettaglio: lezioni, esperienziali, tirocini e tutoraggi in sede, in campo, in pensione, in canile ed in esterna; equipe multidisciplinare con 11 docenti qualificati; programma base dei corsi educatori ampliato e dettagliato con approfondimenti su problem solving, mobility, clicker trainer cognitivo, specializzazione cuccioli e focus sulla psicologia umana per la crescita personale e professionale, nella gestione del cliente e comprensione della sistemica-familiare del binomio cane-uomo; possibilità di supervisione post-qualifica; approccio etico, responsabile ed in linea con il benessere ed il rispetto del cane, considerato come essere senziente ed individuo unico ed irripetibile.

Informazioni: simbiosi.formazione@gmail.com, 327/0508438 (messaggi WhatsApp per fissare un appuntamento telefonico).