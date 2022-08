Cani in vacanza: il vademecum per un’estate piacevole per gli amici a quattro zampe

Si può approfittare dell’estate e delle ferie per trascorrere più tempo in spensieratezza in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Se trascorrerete le vacanze d’estate con i cani, è però importante avere alcuni piccoli accorgimenti e seguire dei pratici consigli, per far sì che l’esperienza sia piacevole per tutti.

Soprattutto fuori casa il proprio cane potrebbe aver bisogno di attenzioni extra, proprio perché è fuori dal suo habitat. Il cane è un animale abitudinario, quindi è necessario non apportare grandi cambiamenti alla sua routine.

Un ruolo importante spetta all’alimentazione: il cane deve poter mangiare quello che mangia anche a casa e agli stessi orari, senza stravolgimenti. Andranno ridotte le dosi dei pasti se si espone per lungo tempo il cane al caldo o se sono previste lunghe passeggiate.

Gli indispensabili per le vacanze col cane

Ci sono alcuni accessori fondamentali da portare in vacanza. In poche parole, bisogna preparare una piccola valigia per il cane in vacanza. Questa comprenderà:

ciotole

borraccia

cibo

kit pronto soccorso

oggetti del cuore

ombrellone

crema solare

kit igiene

guinzaglio e museruola

libretto sanitario e vaccinazioni obbligatorie

Cani e colpo di calore

I cani in estate possono essere colpiti dal colpo di calore, soffrire di disidratazione e scottature. Motivo per cui è sempre opportuno fornirgli dell’acqua fresca, preferire le passeggiate nelle ore più fresche (mattina presto e sera), controllare spesso le zampe, fermarsi se il cane si affatica troppo e non lasciarlo mai da solo in auto.

Cani in spiaggia

Innanzitutto per poter portare il cane in spiaggia, è necessario controllare le normative vigenti del posto e preferire una spiaggia dog friendly.

Ricordatevi che al mare è sempre bene far stare il cane all’ombra e non fargli mai bere l’acqua di mare. Inoltre bisogna stare attenti che non mangi nulla di quello che trova sul bagnasciuga: potrebbe essere pericoloso, se non letale.

Usare sempre la protezione solare e fare una doccia al rientro è fondamentale per assicurargli una vacanza bella e sicura.