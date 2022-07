Spiagge per cani a Pescara e in Abruzzo, libere e private

Siete pronti per partire con i vostri pets in vacanza? Vediamo allora quali sono le spiagge per cani a Pescara e in Abruzzo, ossia libere e private davvero dog friendly. Qui è infatti possibile trovare tutto il necessario per rendere la giornata al mare dei vostri amici a quattro zampe più comoda e tranquilla.

Spiagge per cani a Pescara

Per quanto riguarda le strutture dove i cani sono i benvenuti a Pescara (e provincia) troviamo due stabilimenti balneari e un’area libera:

La Playa a Pescara

La Prora Estatinfinite a Pescara

Spiaggia libera di Montesilvano

Spiagge per cani in Abruzzo

Ci sono poi, in tutto l’Abruzzo, molte altre spiagge dog friendly, dove trascorrere le giornate al mare in compagnia dei propri pets. Ecco quali sono, tra libere e private:

Spiaggia libera a Pineto

Sabbia d’Oro – Bau Beach a Francavilla al mare

Spiaggia di Mottagrossa a Vasto

Lido Maristella a Lido Riccio (Ortona)

Caprice a Giulianova

Unica Beach a Giulianova

Bau Beach a Martinsicuro

Lido La Vela a Roseto degli Abruzzi

Chalet Luna Rossa a Roseto degli Abruzzi

Lido la Gravara a Barrea

A passeggio con i cani in Abruzzo

L’Abruzzo è una regione speciale dove mare e montagna sono a due passi. È possibile scegliere, senza impiegare troppe ore di strada, se trascorrere una giornata in spiaggia o lungo i sentieri collinari. Motivo per cui, qualsiasi sia la vostra scelta, ricordate sempre di usare il guinzaglio, soprattutto se sceglierete parchi e riserve naturali, dove naturalmente è consentito l’ingresso ai cani. Qui potrebbero incontrare altra fauna selvatica ed è compito dei proprietari passeggiare in sicurezza.