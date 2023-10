Montesilvano quarta nel torneo di calcio a 5 delle polizie municipali

Montesilvano ha conquistato il quarto posto nel torneo di calcio a 5 Coppa Italia Aspmi riservato alle polizie municipali d’Italia che si è appena concluso al Palaroma, organizzato dall’associazione sportiva Polizie Municipali d’Italia. Il Gruppo Sportivo della città di Montesilvano era il detentore della Coppa Italia 2022, conquistata all’Aquila nell'ottobre dell'anno scorso.

Otto le squadre, due i gironi per contendersi il trofeo 2023, che ha visto trionfare in finale la squadra del Torino. Presenti alla cerimonia di premiazione, che si è svolta nell’hotel Adriatico, il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Alessandro Pompei e Lino Ruggero, i consiglieri Adriano Tocco e Valter Cozzi, il comandante dei vigili urbani Nicolino Casale con il mister Roberto Marzoli e tutto lo staff degli accompagnatori: Giancarlo Castorani, Luca Di Ridolfi, il professor Gianni Remigio, il dottor Luigi Lezzerini e il massaggiatore Giorgio Scurti.

“Colgo l’occasione del torneo appena concluso per sottolineare quanto sia importante, al di là del risultato, il messaggio che veicola lo sport - ha affermato De Martinis - Un ringraziamento agli organizzatori del torneo per aver scelto la nostra città quale sede di questa edizione della Coppa Italia. Siamo felici del gradimento riscontrato da parte delle squadre partecipanti che hanno dipinto la nostra città accogliente e performante non solo dal punto di vista delle strutture alberghiere ma anche per la versatilità e l’adeguatezza degli impianti sportivi. Il traguardo più importante è il messaggio che ne esce fuori e cioè che lo sport unisce tutti, in questo caso accomuna la passione sportiva al lavoro, in un’ottica di socializzazione e condivisione sul territorio nazionale".

Classifica Torneo Calcio a 5 Coppa Italia Aspmi 2023

1^ Classificata: Torino

2^ Classificata: Salerno

3^ Classificata: Castellammare

4^ Classificata: Montesilvano

Migliori in campo

Miglior Portiere: Sacchetta Andrea – G.S. Venezia

Miglior Difesa: G.S. Torino

Miglior Calciatore: Sebastiano Andrea – G.S. Salerno

Miglior Marcatore: Solito Cosimo – G.S. Palermo

Coppa Disciplina: G.S. Barletta