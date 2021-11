L'Under 19 del Futsal Pescara 1997 è un rullo compressore

L’Under 19 del Futsal Pescara 1997 dopo tre giornate di campionato è sola in vetta nel girone P con 9 punti (anche se la Real Dem ha già riposato ed è a quota 6 con la Tombesi Ortona e i pugliesi Diaz).

“L’inizio è andato meglio del previsto – è il commento di mister Michele Festa dopo aver battuto 5 a 1 il Canosa al Palarigopiano nella terza giornata – perché, a parte i ragazzi che lavorano con la prima squadra dall’inizio della stagione, in questo gruppo ci sono giocatori vengono da due anni di inattività causa Covid (gli ex Under 17) e altri nuovi che vengono dal calcio. Dobbiamo ancora migliorare a livello generale e, nello specifico, nel concretizzare in attacco: produciamo tanto ma facciamo pochi gol. Anche a livello difensivo dobbiamo crescere, ma quello che ho proposto non era semplice per la categoria ed è stato recepito bene dai ragazzi”.

Ai già rodati Giuliani, Onnembo e Fracassi, che lavorano quotidianamente con la prima squadra, Festa ha aggiunto dei ragazzi che arrivano dal calcio e sono alla prima esperienza sul 40x20, come Soccio, Lombardi o Giancaterino.

Con chi dovrà vedersela l’Under 19 biancazzurra in questo girone P? “Basandoci per ora solo sui risultati, non conoscendo bene tutte le avversarie, dico che in questo gruppo non c’è una squadra che può ammazzare il campionato. E’ un girone equilibrato, in cui devi giocartela in ogni partita. I particolari e gli episodi fanno la differenza, oltre alla qualità dei singoli e all’ampiezza del roster. Penso che la Real Dem, il Molfetta e non solo, mi sembrano squadre che daranno fastidio a tutti”.

Intanto i suoi Onnembo e Fracassi hanno esordito in serie A. “Io vengo dal settore giovanile, quando un ragazzo arriva in alto sono sempre felice – chiude Festa – . Se poi è un ragazzo che ho allenato o sto allenando sono strafelice. Vederli entrare contro il Polistena mi ha fatto emozionare. Ci speravo sabato scorso che accadesse, Palusci è stato bravissimo ad approfittare della situazione. Spero ci siano ancora delle possibilità per entrambi nel corso della stagione, e sono sicuro che sarà così”.

Domenica prossimo il campionato Under 19 è fermo: si riparte il 14 novembre, ancora in casa, contro il Manfredonia.

La rosa dell’Under 19 del Futsal Pescara 1997

Portieri: Giuliani Tommaso, Cilli Giorgio, Labrozzi Matteo;

Centrali: Ricci Jacopo, Diodati Gabriele, Lombardi Giovanni, Segamiglio Cristiano, Rossetti, Marco;

Laterali: Colonna Federico, Di Marco Matteo, Cappello Mattia, Giancaterino Sergio, Prospero Daniele, Musa Luca, Neretti Matteo;

Pivot: Onnembo Jari, Fracassi Enea, Soccio Samuele

Lo staff

Allenatore: Festa Michele; vice allenatore: Matteo Rosini; dirigente: Filippone Vincenzo; addetto alla logistica: Giampiero Sessa.