La beneficenza scende in campo con l'undicesima edizione del torneo di calcio a 5 solidale

Torna a riempirsi di emozioni, colori, tifo e spettacolo il Palasport Giovanni Paolo II, che ancora una volta ha ospitato il torneo di calcio a 5 solidale promosso ieri, 17 dicembre, dall’associazione "Prossimità alle Istituzioni" e giunto quest’anno all'undicesima edizione. Un appuntamento storico per l’associazione e per tutti i ragazzi che, anno dopo anno, si impegnano per vestire i colori della solidarietà, dei valori e della bellezza che lo sport dipinge nei loro sguardi, nella voglia di farcela ogni giorno.

Oltre cento i ragazzini in campo, nove le squadre partecipanti, tutti bambini delle periferie e squadre di oratori e società sportive dell’hinterland cittadino, allenatori, educatori, fratelli e genitori, e, senza meno, importante la presenza delle Istituzioni, che hanno premiato tutti i giovanissimi atleti.

L’assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio, la presidente della commissione pari opportunità Maria Luigia Montopolino, il presidente del Csi Pescara Giuseppe Bocchino e il comandante Domenico Trozzi, fondatore e presidente onorario di Prossimità alle Istituzioni, hanno plaudito i piccoli lasciando loro parole importanti e significative, perfettamente integrate nel lavoro quotidiano del centro di educazione alla legalità attraverso lo sport, per contrastare disagio giovanile e povertà educativa nei quartieri periferici cittadini.