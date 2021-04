Sorteggio Final Eight di Coppa Italia, l’Acqua & Sapone pesca la Came ai quarti

Nel sorteggio per le Final Eight di Coppa Italia, l’Acqua & Sapone pesca la Came Dosson ai quarti. Appuntamento giovedì 22 aprile, a Rimini, alle 20:45 con diretta su Raisport. Chi vincerà affronterà in semifinale la vincente di Feldi Eboli-Sandro Abate Avellino.

“Il sorteggio della Final Eight di Coppa Italia non è stato chiaramente dei più favorevoli, considerando che tre delle quattro teste di serie sono capitate nel nostro lato del tabellone - ha detto mister Scarpitti - Detto questo, però, noi siamo l’Acqua & Sapone e di conseguenza sappiamo che al di là delle avversarie venite fuori dall'urna, abbiamo il dovere di puntare ad arrivare fino in fondo alla competizione. Parlando poi del quarto di finale, è obiettivo che avversaria più dura della Came era impossibile trovarla. I precedenti in campionato dicono che tra queste due squadre c'è sempre stato spettacolo e grande equilibrio, quindi sarà un battesimo di fuoco vero e proprio che, probabilmente, ci permetterà di entrare con lo spirito giusto in questa kermesse. Personalmente, infine, consapevole delle difficoltà che incontreremo, sono contento di potermi confrontare sin da subito contro le avversarie più forti”.

Sarà una sfida stellare. La squadra del presidente Barbarossa si ripresenta alle Finals da detentrice del titolo, avendo vinto le ultime due Coppe Italia (2018 e 2019). Completano il tabellone dei quarti di giovedì 22 aprile Italservice Pesaro-Colormax Pescara (ore 11), Cmb Matera-Lido di Ostia (ore 13:30) e Feldi Eboli-Sandro Abate Avellino (ore 16). Semifinali sabato 24 aprile, finalissima domenica 25 aprile.