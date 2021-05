Acqua & Sapone a Catania per gara2, Coco: "Sarà una guerra"

Coco Wellington suona la carica ai suoi compagni dell'Acqua & Sapone in vista della sfida di stasera a Catania per gara2 dei quarti di finale scudetto. Appuntamento alle ore 20. Si riparte dalla vittoria del Palarigopiano di sabato scorso: nerazzurri con due risultati su tre a disposizione per guadagnare il pass per le semifinali.

Coco avverte tutti: “Sarà la partita più dura dall’inizio della stagione. Sarà una guerra sicuramente. Non dobbiamo scendere di tono e mantenere la stessa intensità che ci abbiamo messo qui in casa nostra. I play-off sono così: non si molla mai un centimetro, chi sbaglia meno e chi è più concentrato porta a casa la partita e la qualificazione”.

Il 7-0 dell’andata sicuramente aiuta l’autostima dei ragazzi di Scarpitti: sarà importante? “Può dare fiducia, ma può anche causare dei rilassamenti che non possiamo permetterci. Queste seconde partite sono le più difficili: le squadre si conoscono e sanno cosa fare in campo per superarsi. L’attenzione dovrà essere doppia. Il Catania non avrà nulla da perdere ormai e giocherà alla morte”.

L’obiettivo di Murilo e compagni adesso è quello di prendersi la semifinale in due partite, per arrivare al top ad un’eventuale semifinale: “È molto importante vincere anche gara2. Soprattutto per la fiducia, che ultimamente ci era mancata. Dobbiamo confermarci, vincendo. È vero che anche con il pareggio saremmo qualificati, ma con una vittoria faremmo il pieno di fiducia”, conlude Coco.