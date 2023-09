L'Abruzzo del futsal non dimentica Rogerio. Alla Real Dem il IV Memorial dedicato al campione brasiliano [FOTO]

All'anagrafe era Rogério Rocha da Silva, per tutti era solo Rogerio. E tutti lo conoscevano, perchè è stato tra i più grandi campioni di futsal mai visti in Italia. Si era legato all'Abruzzo in modo viscerale, dopo essere stato grande protagonista con le maglie di Montesilvano, dove ha vinto la Coppa dei Campioni 2011 (l'unica portata a casa da una squadra italiana), e del Pescara, dove ha conquistato 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana.

Un malore lo ha strappato a quel mondo del futsal che tanto amava, ricambiato, e soprattutto all'affetto della famiglia e degli amici il 23 agosto 2017, ma il suo ricordo è più vivo che mai nel cuore di tutti. Soprattutto in Abruzzo, dove è sempre ricordato anche con un torneo in suo onore

Al PalaSenna di Montesilvano è andato in scena il quarto Memorial Rogerio, con la partecipazione di Simona Di Biase, compagna del compiato campione d'Europa con il Città di Montesilvano. Ha vinto il torneo la Real Dem 1996, la squadra più antica del calcio a 5 abruzzese, che ha organizzato il Memorial e che è stata l'ultima squadra nella quale il fuoriclasse brasiliano ha militato (nella stessa stagione 2016-2017, prima del tragico epilogo) . Al Memorial hanno partecipato il Città di Chieti, che milita in serie B , la Val di Foro, squadra di vertice in C2, e il team di casa ormai prossimo a disputare il campionato di serie A2. Da registrare, come sottolineato dagli organizzatori, una grande affluenza di pubblico, oltre che di addetti ai lavori, nell'interesse comune di ricordare Rocha Rog?rio, campione amatissimo e rispettato dentro e fuori dal campo.