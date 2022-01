Futsal: tre volti nuovi nel roster dell'Academy Pescara

Sette uscite, tre volti nuovi. La Pescara Academy di mister Di Eugenio esce con il roster ridisegnato dal mercato invernale.

La formazione biancazzurra, che lotta per rientrare nella corsa salvezza nel girone C di serie A, negli ultimi giorni del 2021 ha salutato diversi giocatori che avevano preso parte al progetto iniziale la scorsa estate: Santacroce (motivi personali), Marazzo e Cicconetti (Lisciani Teramo, C1), Lupinetti e Norscia (Atletico Silvi, C1), De Luca e Petaccia (Città di Chieti, C1) sono i giocatori usciti dal roster.

Sono arrivati, per completare l’organico di Luca Di Eugenio, il portiere Luca Cornacchia, 35 anni, che darà un contributo al coach anche nella gestione del gruppo e dei portieri, oltre che sul campo, con la sua lunga esperienza nelle categorie nazionali (l’anno scorso aveva indossato per alcuni mesi la maglia dell’Acqua&Sapone in serie A), il 2001 Antony Capriolo, del Potenza Picena (la società ringrazia Graziano Sasso della Sport Solutions), e l’italoargentino Lautaro Tomas Penacorveira, classe 1999 (si ringrazia Franco Ceracchi per la riuscita dell’operazione).

Il cammino dei giovani biancazzurri riprenderà in trasferta contro lo Sporting Sala Consilina (sabato 8 gennaio da calendario, salvo nuove decisioni della Lnd causa Covid): attualmente la squadra di Di Eugenio è ultima con 3 punti, a -9 dalla salvezza diretta, ma a sole due lunghezze dal play-out (Nordovest e Mirafin sono appaiate a quota 5, la Tombesi è penultima a 4). L’obiettivo è ancora alla portata e Baiocchi e compagni proveranno fino alla fine a mantenere la categoria.