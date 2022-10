Futsal, Serie A: Pescara - Came Dosson in diretta tv

Tutti al Palaroma a colorare di biancazzurro gli spalti con sciarpe, bandiere e maglie. Il Futsal Pescara lancia l’invito-appello ai suoi tifosi in vista della sfida in diretta tv su SkySport in programma domenica prossima, alle 20.45, contro la Came Dosson, nella “Sky Arena” del Palaroma di Montesilvano, teatro di tante battaglie per il club adriatico e per gente come Mammarella e compagni. La terza giornata, che arriva dopo un week-end, di sosta, regala agli appassionati di futsal pescaresi e abruzzesi una grande chance: il palcoscenico della diretta televisiva nazionale. Una festa che Frane Despotovic spera di completare prendendo altri tre punti, dopo aver già piegato Pesaro in casa e Meta fuori nelle prime due uscite stagionali.

“La sosta? Io avrei preferito giocare senza soste, perché fanno perdere un po’ il ritmo. Ma è così per tutte le squadre, non ci lamentiamo – dice il quarantenne coach croato, reduce da una fastidiosa influenza – . I ragazzi stanno bene, anche Petrov è tornato dopo la partita contro la Francia. Mancherà solo Bukovec, squalificato, e Onnembo, alle prese con qualche fastidio ad una caviglia. Ci siamo allenati bene e siamo fiduciosi”.

Despotovic ha solo parole di elogio per i prossimi avversari: “La Came è una squadra esperta, con bravi giocatori e ben organizzata e allenata. Mi piace la loro idea di gioco, molto simile alla nostra. Li abbiamo studiati e analizzati, nelle prime due partite, creano sempre pericoli. Hanno giocatori da anni insieme, c’è il croato Suton, che conosco bene, Japa Vieira, Juanfran. Sarà una sfida difficile”.

L’appuntamento con la diretta Sky al Palaroma è anche l’occasione per giocare su un campo più ampio del Palarigopiano, che potrebbe esaltare le doti di Petrov e compagni: “Siamo molto contenti di giocare al Palaroma: un vero campo di futsal, quaranta per venti, che permette un gioco più aperto e interessante – dice in chiusura “Despa” – . Si deve correre di più e lo spettacolo aumenta. La diretta su Sky Sport dovrebbe essere una motivazione in più per la nostra squadra. Noi che veniamo da uno sport piccolo dobbiamo essere solo orgogliosi di poter andare in diretta, è bello giocare in diretta in una tv importante. I nostri ragazzi sono esperti, tante volte hanno giocato partite del genere. Possono fare solo meglio in questo contesto. Non vediamo l’ora di giocare, siamo fiduciosi e coraggiosi. Invitiamo tutti i nostri tifosi a riempire il palazzetto e farsi sentire. Speriamo di regalare loro una bella serata”.