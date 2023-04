Futsal Pescara, per l'Under 19 uno storico triplete

Mentre la prima squadra continua a rincorrere la vetta della serie A, distante solo tre punti, l'Under 19 del Futsal Pescara festeggia uno storico “triplete”. Al Pescheto di Città Sant'Angelo, quartier generale della società fin dalla sua fondazione, i ragazzi allenati dal "maestro" di futsal Luca Di Eugenio hanno festeggiato i tre successi ottenuti finora in qyesta stagione: vittoria della Coppa Italia regionale, vittoria del campionato regionale e vittoria del Girone R nel campionato nazionale. Su quest'ultimo fronte, i giovani biancazzurri hanno ancora davanti il percorso che potrebbe portarli a sognare lo scudetto: i play-off di categoria che assegnano il titolo di campioni d'Italia. Non sarebbe una novità assoluta per Luca Di Eugenio e per il club, che ai tempi dell'Acqua&Sapone - nel 2012 - hanno già trionfato in una leggendaria Final Eight scudetto a Bassano del Grappa. Il sogno quindi continua, intanto la società si gode questa nidiata di campioncini. Il ds Gabriele D'Egidio e l'a.d. Tony Colatriano hanno voluto tutti i protagonisti di questa cavalcata a cena per celebrare il triplete e caricare le batterie in vista del rush finale della stagione.

Serie A

Intanto domani sera a Napoli la prima squadra di Despotovic sfida in trasferta il Napoli di Borruto e compagni: in classifica i partenopei hanno tre punti di vantaggio, per Petrov e compagni una grande occasione per salire ancora in classifica prima di tornare a giocare in casa. Martedì 25 aprile turno infrasettimanale, dal Palaroma di Montesilvano, contro il Pomezia, in diretta tv su SkySport alle 18:15.