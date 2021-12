Il Futsal Pescara vuole chiudere il 2021 col botto

Quattro punti in due gare ravvicinate è il bottino del Pescara al rientro da Lugo. Ma se la gara col Bisceglie non è stata mai in discussione, quella infrasettimanale col Granzette è una vittoria sfumata che porta le biancazzurre a lavorare con ancora più assiduità su alcuni aspetti.

"Due dei tre gol subiti nella ripresa sono arrivati in superiorità numerica da parte loro - analizza il match Sara Boutimah - ma sono state comunque molto brave perché recuperare da un 3-0 non è facile per nessuno. Nel primo tempo ci hanno aspettate, poi sono salite a prenderci e lì è mancata un po' di lucidità da parte nostra, come se non fossimo mai davvero rientrate in campo".