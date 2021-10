Futsal Pescara 1997 ancora ko in trasferta: la Sandro Abate vince 4-1

Seconda trasferta, seconda sconfitta. Il Futsal Pescara 1997 lontano dal Palarigopiano non riesce a raccogliere punti. La Sandro Abate Avellino vince 4 a 1 in una partita difficile per i biancazzurri di Palusci, puniti a metà tempo dall’ex di turno Luciano Avellino (che non esulta in segno di rispetto) e dal gigante croato Danicic. Sotto di due gol, Misael e compagni hanno un ottimo finale di primo tempo con il portiere di movimento e mettono alle corde i campani. Ma all’intervallo la squadra di casa arriva con la porta immacolata e la sensazione di poterla chiudere nella ripresa.

Il Futsal Pescara gioca alla pari e con volontà, ma non sfonda. Manca il guizzo finale, che la squadra di Palusci non ha ancora trovato in queste prime settimane. Quando Suazo trova il 3-0 all’inizio dell’ultimo quarto di gara, i giochi sono quasi compromessi. Coco Wellington la riapre a 4’ dalla sirena, ma è un’illusione. Subito dopo Ramon firma il 4-1 definitivo.

Irpini a 9 punti e ad un passo dalla vetta, biancazzurri sono fermi a quota 4 ma hanno ancora cinque squadre alle loro spalle. Domenica prossima Mammarella e compagni giocheranno all’Emilia Romagna Arena “in casa” contro la forte neopromossa L84 (dell’ex Jonas), seconda assieme alla Sandro Abate, in diretta su Sky Sport alle 18.30.

SANDRO ABATE-FUTSAL PESCARA 4-1 (2-0 p.t.)



SANDRO ABATE: Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Avellino, Petrillo, Zeloni, Santoro, Ramon, Richar, Pazetti, Danicic, Suazo, Rizzo. All. Angelini



FUTSAL PESCARA: Mammarella, Coco Wellington, Gui, Andrè, Misael, Fracassi, Villalva, Murilo, Maltauro, Coco Schmitt, Ferraioli, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci



MARCATORI: nel p.t. 9'26'' Avellino (SA), 11'54'' Danicic (SA); nel s.t. 12’47’’ Suazo (SA), 16’50’’ Coco Wellington (P), 17’46’’ Ramon (SA).



AMMONITI: Coco Schmitt (P), Gui (P), Abate (SA).



ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Nicola Acquafredda (Molfetta) CRONO: Antonio Marino (Agropoli).