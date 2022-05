Futsal Pescara 1997, domani la prima sfida play-off all'Olimpus

Il Futsal Pescara vuole annullare ogni gap e giocarsela alla pari. Scattano i play-off scudetto e la squadra di Saverio Palusci, settima in regular season, pesca l’Olimpus Roma, seconda, che in campionato ha chiuso alle spalle del Pesaro con 14 punti in più dei biancazzurri.

Il coach biancazzurro non vuole affidarsi ai freddi numeri e chiede ai suoi di annullare il divario mettendoci testa e cuore: “Finalmente ci siamo. Sappiamo che l’Olimpus è una squadra di grandi giocatori – ha detto Palusci – ma sappiamo anche noi di averne tanti nel roster. Penso che, nonostante in campionato loro abbiano fatto meglio di noi, in queste due partite si partirà alla pari”.

Alcuni dati della stagione danno ragione a Palusci: 93 i gol segnati dai capitolini, ben 96 dai biancazzurri. Segno che in gare a eliminazione diretta, il potenziale per far male non manca a Gui e compagni.

Si gioca la prima sfida al Palarigopiano domani sera alle 20 (ingresso gratuito), il ritorno mercoledì 1° giugno a Roma. Non è prevista una Gara3: in caso di parità al termine delle due partite, passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica, quindi l’Olimpus.

Decisiva per il Pescara sarà certamente la prima partita sul campo amico e davanti ai tanti tifosi del Delfino. “Stiamo bene – chiude Palusci – , con il solo dubbio legato a Murilo, uscito malconcio dall’ultima partita di campionato. Lo valuteremo prima del match e decideremo”.

Arbitrano Borgo di Schio, Piccolo di Padova e Cursi di Jesi, crono Di Nicola di Pescara. Diretta streaming dalle 20 su www.futsaltv.it, aggiornamenti live sulla pagina Facebook Futsal Pescara 1997.