Futsal Pescara in Spagna per la Champions Femminile: orari e dirette streaming

Settimana importante per il Pescara che rappresenterà il futsal italiano femminile nella prima edizione della Futsal Women’s European Champions, o più semplicemente Futsal WEC. La competizione a inviti che si svolgerà a Lugo (Spagna) – presso il Pazo dos Deportes – dal 2 al 5 dicembre, è stata organizzata dal pluri-titolato Burela Pescados Rubén, ed è riservata alle vincitrici dei campionati nei rispettivi paesi, divise in due gironi.

GIRONI

Pescara nel gruppo B, in compagnia delle campionesse portoghesi del Benfica e del Tesla Kharkiv (Ucraina). Nel gruppo A, oltre al Burela padrone di casa, ci saranno le russe del MFC Normanochka, mentre la ?NK Osijek (Croazia) è stata costretta a rinunciare all’ultimo minuto a causa della positività al Covid di alcuni dei suoi elementi (si attendono ulteriori determinazioni per la rimodulazione del calendario del gruppo A).

PROGRAMMA

Venerdì 3 dicembre alle ore 17:30, D’Incecco e compagne faranno il loro esordio contro il Tesla. 24 ore più tardi, invece, ci sarà invece la sfida contro le lusitane.

REGOLAMENTO

Tre punti per ogni vittoria, ma in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si passerà direttamente ai tiri di rigore (tre per ogni squadra). La vincente ai rigori avrà diritto a due punti, ne verrà assegnato uno alla perdente.

DIRETTE

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della competizione.