Futsal Pescara 1997, un punto d'orgoglio: 3 a 3 contro la Feldi Eboli

Un punto conquistato con il cuore e con la testa: il Futsal Pescara pareggia 3 a 3 a Salsomaggiore contro la Feldi Eboli e si tiene stretto il sesto posto in classifica con 26 punti, in attesa di vivere un’altra settimana intensa della stagione con l’impegno infrasettimanale in casa dell’Olimpus (mercoledì alle 18 a Roma) e il big match al Palarigopiano in programma sabato prossimo contro la Sandro Abate (ore 18:30).

Palusci intanto può sorridere: i suoi hanno giocato in emergenza totale (Mammarella in panchina, out Murilo, Gui e Misael) contro i campani, ma non hanno mai mollato, nemmeno dopo il doppio svantaggio firmato da Trentin e Romano. Uno stratosferico Coco Wellington ha accorciato, poi Eric ha firmato il pari all’inizio della ripresa. Di nuovo Trentin mette la freccia per la squadra di Samperi a poco più d’un minuto dalla fine, ma la tenacia del Delfino è tanta e i campani non riescono a gestire il vantaggio. Morgado, in giornata di grazia, fino all’ultimo spinge sull’acceleratore e si va a prendere il 3 a 3 a 53’’ dalla sirena con un calcio di rigore: fallo di mani di Bissoni. La Feldi reclama invano un rigore per fallo di Coco sull’ex Calderolli: né vincitori né vinti, è 3-3. Hanno provato a vincere entrambe, nessuno ci è riuscito. Succede di tutto nel finale. Nessuno si accontenta, è un valzer di 5vs4 (da ambo le parti) e di emozioni.

Tra le note positive, anche la prestazione del giovane pivot Onnembo, stella della formazione Under 19 di Michele Festa, sempre più inserito nei maccanismi della prima squadra. Un giovane abruzzese, non l’unico nella cantera pescarese, destinato a fare strada anche in serie A.

Il tabellino



FUTSAL PESCARA: Mazzocchetti, Coco Wellington, Andrè, Coco Schmitt, Morgado, Diodati, Fracassi, Maltauro, Eric, Onnembo, Mammarella, Giuliani. All. Palusci



FELDI EBOLI: Dal Cin, Vavà, Pesk, Bissoni, Schiochet, Romano, Caponigro, Trentin, Calderolli, Fantecele, Luizinho, Selucio, Pasculli, Di Stasio. All. Samperi



MARCATORI: 4'30'' p.t. Trentin (F), 5'18'' p.t. Romano (F), 5'54'' p.t. Coco Wellington (P); 6'23'' s.t. Eric (P), 18'46'' s.t. Trentin (F), 19'07'' s.t. rig. Morgado (P).



AMMONITI: Coco (P), Luizinho (F).

ESPULSI: al 9'55'' del p.t. Dal Cin (F).



ARBITRI: Marco Moro (Latina), Michele Ronca (Rovigo), Chiara Perona (Biella) CRONO: Davide Plutino (Reggio Emilia)