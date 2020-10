Casi di Covid nella Came Dosson, salta la gara con l'Acqua & Sapone

Casi di Covid nel gruppo squadra della Came Dosson, salta la gara con l'Acqua & Sapone. La partita, valida come anticipo di campionato della 4^ giornata, era in programma nella serata di domani, 30 ottobre, alle ore 20:45, ma è stata rinviata per l'accertata positività al coronavirus di alcuni membri della compagine trevigiana.

Lo ha comunicato, oggi pomeriggio, la Divisione calcio a 5 con una nota ufficiale. Il match dovrebbe essere recuperato il prossimo 24 novembre.