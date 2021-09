Riparte il calcio a 5 regionale: sorteggiati i tabelloni di Coppa Italia di C1, C2 e C Femminile

Il responsabile della Lnd Abruzzo Salvatore Vittorio: "Tra mille difficoltà abbiamo trovato la forza per la ripartenza". Lunedì 13 a Pratola Peligna la presentazione dei campionati

Dopo un lunghissimo stop causato dalla pandemia, riparte la macchina del calcio a cinque regionale. In attesa della presentazione dei campionati, fissata per lunedì 13 settembre alle 18:30 a Pratola Peligna, sono stati sorteggiati gli abbinamenti del tabellone di Coppa Italia di C1 maschile.

Parteciperanno le 15 squadre iscritte al campionato. La competizione si svilupperà in tre fasi: nella prima dall'11 al 22 settembre sono previsti sei abbinamenti (Orione Avezzano-Lisciani Teramo, Sport Center Celano-Futsal Vasto, Dynamo Farias-Futsal Lanciano, Futsal Celano-Sulmona, La Fenice-Hatria, Minerva-Academy L'Aquila) e un triangolare (Città di Chieti, Atletico Silvi, Lions Bucchianico) con le vincenti delle gare di andata e ritorno, oltre alla prima e seconda classificata del triangolare, ammesse alla seconda fase in programma dal 24 novembre all’8 dicembre. Le qualificate degli ottavi andranno alla Final Four in calendario il 4 e 6 gennaio 2022.

Alla Coppa Italia di serie C Femminile parteciperanno invece 12 squadre. La formula prevede una prima fase composta da 4 triangolari (Virtus Castelfrentano, Giulianova e Montorio 88; Es Chieti, Cantera Adriatica e Centrostorico Montesilvano; Valle Peligna, Nora e 2019 Montesilvano; La Fenice, Futura Hatria e Virtus Scerni) con gare in programma il 19 e 26 settembre e 3 ottobre. Anche qui Final Four dal 4 al 6 gennaio 2022.

Alla Coppa Italia di serie C2 maschile, infine, prendono parte tutte le 23 squadre iscritte al campionato, divise in 7 triangolari (Avezzano, Virtus San Vincenzo e Cus L'Aquila; Atletico Celano, L'Aquila City e Dynamica Futsal; Valle Peligna, Miglianisport e Futsal Ripa; Scanno, Superaequum e Invicta 2005; Casoli, Real Casale e Vigor Lanciano; Atletico Roccascalegna, Tollo 2008 e Paglieta Red Sox; Florida, Centrostorico Montesilvano e Giulianova) e un abbinamento (Magnificat-Montesilvano) da disputare il 2, 9 e 13 ottobre con le otto vincenti ammesse alla seconda fase in programma l'1 e 8 dicembre con gare di andata e ritorno. Final Four dal 3 al 6 gennaio 2022.

“Ho sentito tutti i presidenti – ha detto il numero uno del calcio a 5 abruzzese per la Lnd Abruzzo, Salvatore Vittorio – . Ci siamo confortati e ci siamo dati tutti quanti la forza per poter ripartire. Tra mille difficoltà abbiamo saputo trovare le capacità, le forze e lo spirito per assicurare la ripartenza del nostro amato futsal”.