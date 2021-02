Acqua & Sapone ritrova Real San Giuseppe, al Palarigopiano si recupera la 7a di andata

Appuntamento stasera alle 20. Arbitrano Galante di Ancona e Zannola di Ostia Lido, crono Ariasi di Pescara. Diretta tv su Rete 8 Sport. Le 7 sconfitte consecutive e il penultimo posto in classifica degli avversari non devono ingannare

L'Acqua & Sapone ritrova il Real San Giuseppe, questa sera al Palarigopiano si recupera la 7a di andata. Arbitrano Galante di Ancona e Zannola di Ostia Lido, crono Ariasi di Pescara. Le 7 sconfitte consecutive e il penultimo posto in classifica degli avversari non devono ingannare: i campani, infatti, restano potenzialmente da alta classifica. Fausto Scarpitti mette in guardia i suoi:

“Sarà una partita durissima, ho visto il Real contro la Came ed è diventata tutta un’altra squadra rispetto alla partita di due settimane fa. Il rientro di Alex e l’ingresso di Sababti hanno dato maggiori rotazioni e qualità nelle due fasi. Dovremo essere bravi a giocare questa partita con lo spirito giusto, sapendo che il livello, sia tecnico che agonistico sarà altissimo”.

Il Real sarà senza De Luca e Molitierno, infortunati. Tra i pali una certezza: l’abruzzese Montefalcone, grande ex della partita. I nerazzurri ritrovano invece Trentin, che aveva saltato la gara contro il Lido per precauzione. Ancora in dubbio Lukaian. Appuntamento a partire dalle ore 20. Diretta tv su Rete 8 Sport.