Acqua & Sapone contro la Feldi Eboli per ritrovare la vittoria al Palarigopiano

L'Acqua & Sapone è di scena questa sera contro la Feldi per ritrovare la vittoria al Palarigopiano. Tutto pronto per questa gara che si giocherà in occasione della 6a giornata di ritorno: i nerazzurri ospiteranno la squadra guidata dall’ex Romano e ridisegnata dagli arrivi di Patias e Grello.

In casa Unigross torna Calderolli e si ferma Dudu. L'obiettivo dei ragazzi di coach Scarpitti è sempre lo stesso: confermarsi al vertice della classifica e dare continuità al brillante percorso avviato nel girone di andata.

Ora la compagine pescarese vuole anche "riconquistare casa", dal momento che Murilo e compagni non vincono da un mese tra le mura amiche. Diretta streaming alle 20 su PmgSport Futsal, differita televisiva su Rete 8 Sport alle 22. Arbitrano Di Resta e Intoppa di Roma2, crono Rutolo di Chieti.