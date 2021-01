Acqua & Sapone, sconfitta che fa male: la Came ribalta i nerazzurri in un minuto

Per l'Acqua & Sapone una sconfitta che fa male: la Came, infatti, ribalta i nerazzurri in un minuto, imponendosi di misura. Brutto ko casalingo, dunque, contro la Dosson: al Palarigopiano segna Lukaian, poi spazio al tris dei veneti che alla fine vincono 3-2 punendo la mancanza di precisione in attacco da parte della squadra di Scarpitti.

Ora arriva la sosta per gli impegni delle Nazionali, che sarà utile per riflettere e rivedere gli errori di queste prime giornate del girone di ritorno (7 punti in 4 gare, all’andata furono 12).

Tabellino

ACQUA & SAPONE UNIGROSS – CAME DOSSON 2-3 (p.t. 1-3)

ACQUA & SAPONE UNIGROSS: Fior, Patricelli, Marrazzo, Fusari, Murilo, Calderolli, Coco Wellington, Gui, Mambella, Misael, Rafinha, Trentin, Lukaian, Zappacosta, Mammarella. All. Scarpitti.

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Albanese, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Vieira, Rocha, Feverati, Ronzani, Grippi, Schiochet, Espindola. All. Rocha.

ARBITRI: Brischetto di Acireale e Micciulla di Roma2, crono Marchetti.

RETI: nel p.t. 2’41’’ Lukaian (A), 9’17’’ e 9’36’’ Grippi (C), 9’48’’ Dener (C); nel s.t. 19’59’’ Murilo (A).

NOTE: ammoniti Schiochet (C), Gui (A), Calderolli (A), Dener (C), Grippi (C).