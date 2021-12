Sogni di cioccolato: Ail Pescara torna in piazza per sostenere la lotta contro leucemia, linfoma e mieloma

I volontari di Ail Pescara tornano nelle piazze per sostenere la lotta contro leucemia, linfoma e mieloma. In occasione del Natale riparte la campagna “Sogni di cioccolato”: nelle postazioni allestite, dal 3 al 5 dicembre dalle ore 9.30 alle 20, sarà possibile dare un contributo all’iniziativa. Al costo di 12 euro sarà, infatti, possibile acquistare un’elegante confezione di cioccolato fondente o al latte con nocciole Igp Piemonte da 350 grammi.

"Quest'anno offriamo ai nostri sostenitori un pensiero diverso rispetto alle tradizionali piantine natalizie. Il cioccolato piace a piccoli e grandi e, comunque, manteniamo il simbolo della stella. Mi auguro che anche in questa occasione, come è sempre accaduto, i pescaresi festeggino il Natale all'insegna della solidarietà dando un piccolo ma importante contributo ai progressi che sta compiendo la ricerca scientifica nella cura delle malattie ematologiche e a tutte le attività che realizza l'Ail per migliorare la qualità della vita dei pazienti" spiega il presidente dell'associazione Domenico Cappuccilli.

Le postazioni Ail saranno allestite in:

piazza della Rinascita

piazza Sacro Cuore

via del Santuario, davanti alla Chiesa del Cristo Re (solo il 5 dicembre)

davanti la basilica della Madonna dei Sette Dolori (solo il 5 dicembre)

via Misticoni, al Carrefour Supermarket (solo il 5 dicembre)

Anche Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato di Pescara quest’anno affianco l’iniziativa denominata SolidAil.

Oltre alle postazioni elencate si aggiungeranno anche numerose attività commerciali dove sarà possibile acquistare i “Sogni di cioccolato”. L’elenco: