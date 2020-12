12 regali di Natale a meno di 20 euro, per sorprendere le persone care

Soprattutto quest’anno la scelta dei regali di Natale 2020 è abbastanza complicata. Per mancanza di idee, di tempo e per via delle varie restrizioni, è praticamente una missione impossibile riuscire a trovare una buona soluzione senza spendere una fortuna.

Se si ha un budget limitato, vi suggeriamo 12 regali di Natale 2020 economici sotto i 20 euro, così da accontentare tutte le persone care, che fanno parte della vostra vita, non solo gli ormai famosi congiunti.

Lampada da tavolo

Un'idea utile è di regalare una lampada da tavolo, intuitiva e smart un modello e dal design semplice. Perfetta da mettere sul comodino o sulla scrivania, renderà l'ambiente accogliente, senza spendere una fortuna in bollette. È dotata di batteria ricaricabile integrata da 1000 mAh, offre 8 ore di lettura wireless. Il Led a risparmio energetico non danneggia gli occhi ed è possibile regolarla su tre intensità.

Pro. Semplice ed elegante si integra in ogni ambiente.

Contro. La luce per alcuni è troppo fredda.

Assorbi odore

Un sempre utile, un assorbi odori da mettere in frigo dalla forma simpatica, facile da usare e dagli ottimi risultati.

Pro. Toglie i cattivi odori ed è facile da usare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Portachiavi in legno

Un’idea regalo di Natale originale per una coppia a cui siete affezionati. Questo portachiavi è realizzato in legno di betulla ed è lavorato a mano.

Pro. Carino e ideale per avere le chiavi sempre a portata di mano.

Contro. É un po' piccolo.

Lavagnetta

La lavagnetta è una buona idea regalo di Natale per le persone più distratte, che hanno sempre bisogno di appuntarsi appuntamenti e altro. Facile da pulire, la lavagnetta arriva con il gesso e un cancellino in feltro per poter aggiornare la lista degli impegni.

Pro. Comoda per annotare le cose importanti.

Contro. Non è adatta a liste molto lunghe.

Portapenne

Per chi ha la scrivania sempre in disordine, ecco un pratico portapenne da scrivania. Realizzato in ecopelle con struttura in legno, i lati sono rivestiti in flanella impermeabile ed è disponibile in diversi colori.

Pro. Il portapenne è curato nei minimi dettagli.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccolo

Kit Bonsai

Per chi ha il pollice verde, ecco il kit bonsai, che contiene tutto il necessario per coltivare la pianta orientale: semi, vasi, terra, mini forbici tosatrici, libretto e cartellino, per far crescere e prendersi cura dei quattro tipi di alberi bonsai.

Pro. Completo e semplice da utilizzare.

Contro. I vasi sono un po' piccoli.

Portagioielli

Per un'amica o una sorella che ama i gioielli, un pratico e comodo porta bijoux a forma di albero. Realizzato in legno, i rami sono pensati per organizzare collane e braccialetti. La base invece è perfetta per avere in ordine tutti gli anelli preferiti.

Pro. La forma è originale ed elegante.

Contro. Non si possono appendere collane troppo lunghe.

Candela profumata

Una bella candela profumata, che fa sempre atmosfera e che rilascia un gradevole profumo nell’aria.

Pro. La profumazione è intensa.

Contro. La candela per alcuni è un po' piccola.

Diffusore di Aromi

Il diffusore di aromi è l’ideale soprattutto se in casa ci sono bambini. Basta aggiungere alcune gocce della profumazione preferita per sfruttare tutti i vantaggi dell’aromaterapia.

Pro. Design essenziale e tecnologia ad ultrasuoni.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Lampada a Led

Realizzata in materiale Abs di alta qualità, ecologico e resistente, è disponibile in diverse forme e colori. Il fenicottero, l'ananas e il cactus decoreranno in maniera originale la camera da letto o il corridoio.

Lente di ingrandimento dello schermo

Per gli amici o i parenti appassionati di serie tv, che non vogliono rinunciare a seguire l'ultima puntata in ogni occasione, la lente di ingrandimento dello schermo è un regalo economico e utile. È in grado di ingrandire lo schermo del telefono di circa 2 volte, così da limitare l'affaticamento visivo.

Pro. Aumenta la visione dello schermo del cellulare.

Contro. La risoluzione non è HD.

Scritta luminosa

Per illuminare un dolce messaggio, questo modello viene fornito con 176 carte per creare scritte personalizzate. La struttura è realizzata in resistente materiale ignifugo Abs e Pc, è leggera e compatta, ha 2 fori di montaggio sul retro per appenderla o si può mettere sul tavolo.