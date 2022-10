Il maestro pasticcere Anzellotti ospite di Interslast, l’11° congresso internazionale di pasticceria, gelateria e confetteria

Interslast, l’11° congresso internazionale di pasticceria, gelateria e confetteria, ha scelto l’Italia come Paese partner e il maestro pasticcere Federico Anzellotti come ospite. La nuova edizione si terrà il prossimo 18 ottobre all’albergo Well delle Terme di Tuhelj, in Croazia.

Tra i visitatori di Interslast ci sarà l’ambasciatore d’Italia a Zagabria, Pierfrancesco Sacco. Patrocinatore della manifestazione saranno la Regione di Krapina e dello Zagorje lo zupano ?eljko Kolar, ente per il turismo della regione di Krapina e dello Zagorje e la camera d’artigianato della regione di Krapina e dello Zagorje, assieme all’associazione croata dei cuochi e quella dei pasticcieri della Croazia.

In questa occasione si terrà una vera e propria gara tra pastry chef senior e dilettanti.

All’evento prenderà parte in qualità di ospite d’onore Federico Anzellotti, titolare della pasticceria Emozioni Italiane, a Pescara. Le parole del direttore della casa giornalistica Robinson di Zagabria, promotrice di Interslast, Stjepan Odobašic:

“Avremo l’onore di ospitare Federico Anzellotti, tra i cinque migliori pasticceri al mondo, presidente dell’Associazione Pastry & Culture Italian Style, che terrà due workshop facendo vedere come si creano le torte e i dolci più moderni al mondo”.