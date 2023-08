Oroscopo Paolo Fox di settembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci consegna le sue ultime previsioni astrali che riguardano, in via generale, l’intero mese di settembre. Affronteremo il rientro dalle vacanze, torneremo al lavoro, a scuola e alla solita routine. Vediamo come andrà e se affrontare nuove sfide. Ecco il suo oroscopo di settembre 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Respiri lunghi e profondi per i nati nell’Ariete. La fine dell’estate porta nuove responsabilità ed incombenze per cui è facile farsi prendere dal panico. Dovrete imparare ad essere più clementi con voi stessi mentre imparate a destreggiarvi con qualcosa che non è proprio nelle vostre corde. Mettete da parte le insicurezze, gli astri sono pronti a coprire le vostre mancanze con un pizzico di fortuna in più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Qualche litigio di troppo nel futuro dei nati nel Toro. Ogni occasione è buona per accendere la polemica, soprattutto in ambito amoroso. Ne avete abbastanza dei compromessi: volete che i vostri bisogni siano rispettati, non sminuiti. C’è più pace in ufficio, dove la vostra voce verrà ascoltata di più. C’è qualche graduale evoluzione in corso, ma nulla che non siate in grado di gestire.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Gli astri fanno qualche dispetto ai nati nei Gemelli. Si può dire che avete la luna storta, in tutti i sensi. L’influenza negativa degli astri porta molte questioni che credevate risolte a riaprirsi, rallentando i vostri progressi. Lo stress vi rende nervosi ed indisponenti, attenti a non farvi scappare una parola di troppo: l’impulsività potrebbe costarvi cara. Forse è il momento di provare qualcosa di diverso.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: È il momento della verità per i nati nel Cancro. Nelle prossime settimane dovrete dimostrare a voi stessi e a chi vi circonda il vostro valore e la solidità delle vostre ambizioni. C’è molto su cui lavorare, ma non avete tempo da perdere con le lamentele: potete solo rimboccarvi le maniche ed agire. In amore siate pronti a cambiare prospettiva, sono in arrivo nuove informazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Un’aura di sicurezza circonda i nati nel Leone. Tutto sembra andare come previsto per voi in questi giorni. Sul lavoro farete passi da gigante, giocatevi bene le vostre carte e otterrete grandi soddisfazioni. In amore avrete l’occasione di avvicinarvi ancor di più al vostro partner. Chi è ancora single non si disperi, la chance per mettervi in gioco è proprio dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sboccia l’amore nella vita dei nati nella Vergine. Gli astri vi sorridono, in particolare Venere, che sarà pronto a darvi supporto nei vostri corteggiamenti. È il momento perfetto per fare la propria mossa: fatevi avanti, smettete di nascondere i vostri sentimenti. Bivi importanti in ambito lavorativo. Non c’è più tempo per vacillare, dovete prendere una decisione.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Progetti a lungo termine per i nati nella Bilancia. Nel privato vi sentite più vicini che mai alle persone a voi care, è il momento di costruire qualcosa di concreto che le coinvolga tutte. Mettete le basi per un futuro in cui possiate condividere tanti ricordi assieme. Anche sul lavoro è il momento di dimostrare ambizione: puntate alto, cercate di sviluppare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: I nati nello Scorpione sono spinosi, ma comprensivi. Faticate ad aprirvi del tutto in questo periodo, tendete a respingere l’aiuto altrui. Ciononostante non riuscite a non tendere la mano quando vedete chi ne ha bisogno. Siete sempre occupati a ricostruire, a rimettere insieme i pezzi. Siate più tolleranti con voi stessi, accettate il supporto di chi amate in questo periodo complicato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Momenti di smarrimento per i nati nel Sagittario. La vostra vita amorosa è stata scossa da un paio di colpi sotto la cintura, vi sentite turbati e insicuri per il vostro futuro. Fate un respiro profondo e cercate di guardare la situazione da un’altra prospettiva, c’è una soluzione semplice che non avevate considerato. Va meglio in ufficio, finalmente vedrete qualche risultato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Disordini ovunque nella vita dei nati nel Capricorno. Tutto vortica attorno a voi ad una velocità che vi sembra indecifrabile. Troppi cambiamenti, troppe situazioni incomprensibili e confusionarie per i vostri gusti. Non ha senso provare a controllare questa baraonda, cercate di affrontare un problema per volta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: I nati nell’Acquario hanno bisogno di più sicurezza. Nonostante il vostro viaggio proceda a gonfie vele, avete la tendenza a guardarvi indietro, a farvi condizionare da dubbi e insicurezze. Avete più persone dalla vostra parte di quel che pensate, continuate il vostro percorso con più brio. Occhio però a tenere a freno la lingua, la rabbia può farvi dire cose che non pensate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Dopo la burrasca, c’è un raggio di sole per i nati nei Pesci. Si chiude un periodo fin troppo frizzante in ambito amoroso, troverete finalmente il modo di incontrarvi a metà strada con il vostro partner. Meno sereno l’ambiente lavorativo: non tutto va come previsto e le sconfitte creano impazienza e nervosismo. Non piangete sul latte versato, datevi una strigliata e ricominciate da capo.