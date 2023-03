Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci svela come andrà la giornata di sabato. Prima di tuffarci nel weekend e, possibilmente, goderci un po’ di sano relax, vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Ecco il nuovo oroscopo del giorno del 25 marzo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le coppie già consolidate da tempo potrebbero avere qualcosa da chiarire, cercate però di parlare con calma. Se c’è una persona che ti piace, metti in conto che in questi giorni la vedrai di meno. Sul lavoro dovrai prepararti a una nuova missione per aprile, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Stasera sarai molto nervoso!

Oroscopo Paolo Fox Toro: buone notizie per te perché finalmente in questo giorno sarai molto più sereno. Entro domani potresti ricevere una notizia. Sul lavoro potrebbe esserci un nuovo accordo molto interessante. Per la tua salute ti consigliamo di essere più prudente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: hai un cielo ancora un po’ nervoso, anche perché vorresti avere di più da una determinata persona. In queste ore potresti essere molto agitato. In ambito lavorativo, questo è il momento giusto per parlare chiaro, anche se in passato hai avuto dei problemi. Buone notizie per la tua salute perché sei pieno di energia.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: chi è single dovrebbe darsi da fare perché questo è il momento giusto per farlo! Anche i problemi nati a inizio settimana potrebbero risolversi. Potresti avere qualche perplessità con quelli del segno dei Gemelli e del Sagittario. Sul lavoro, presto si presenteranno delle buone occasioni, soprattutto per chi ha appena iniziato un nuovo percorso. Oggi avrai un lieve mal di testa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: fai attenzione perché oggi sei particolarmente nervoso! Ancora ci sono delle incertezze che riguardano la sfera economica. Sul lavoro questo è sicuramente il momento giusto per cambiare, ma fai attenzione a non commettere errori banali. Per quanto riguarda la tua salute, questo è il momento giusto per cominciare delle cure.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in amore è meglio parlare oggi piuttosto che domani perché questo è un giorno favorevole per i sentimenti. È anche il momento giusto per far ripartire dei nuovi progetti. In ambito lavorativo sei un po’ scontento, ma non disperare perché a maggio tutti i tuoi dubbi saranno risolti. Cerca di fare le cose con calma!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: cerca di dedicare questo fine settimana ai sentimenti soprattutto se a inizio settimana ci sono stati dei conflitti. Buone notizie perché non hai più Venere contraria e per chi ha chiuso una storia potrà recuperare, ma solamente se ne vale davvero la pena. Anche sul lavoro nel pomeriggio avrai dei miglioramenti. Per quanto riguarda la tua salute, sei troppo sotto pressione e dovresti cercare di calmarti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sarà un sabato un po’ polemico perché quello che stai vivendo non è molto chiaro. Non pensare troppo al lavoro perché questa sera potresti avere un calo, anche se vorresti allontanarti da un ambiente che non ti piace più. Fai attenzione alla tua salute, questa sera avrai un lieve calo psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi meglio di domani, puoi essere diretto con le altre persone. Se ti impegnerai, potrai vivere al meglio i tuoi sentimenti. Sul lavoro tutte le tue iniziative troveranno terreno fertile, ma non stancarti troppo in mattinata. Stai avendo una buona resistenza alla fatica, quindi molto bene per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: fai tutto quello che ti interessa entro la mattinata. Porta pazienza perché a maggio arriveranno tutte le soluzioni. Sul lavoro avrai le idee più chiare riguardo alle cose migliori da fare e ci sarà un periodo colmo di vantaggi. Buone notizie per la tua salute perché ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: se vuoi conquistare una persona che ti piace molto, è meglio che rimandi tutto a domani! In serata sarai molto nervoso, forse devi rivedere qualcosa. Sul lavoro cerca di non agitarti troppo e porta pazienza. Anche per quanto riguarda la salute oggi non ti senti in perfetta forma.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: buone notizie in amore perché oggi hai una bella carica di energia. Marte farà risvegliare la tua sessualità. Anche i rapporti in casa stanno migliorando, potresti quindi organizzare qualcosa di nuovo. Sul lavoro devi risolvere un problema contrattuale. Nella mattinata sarai particolarmente agitato.