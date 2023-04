Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, dopo aver consultato le stelle, ci svela in anteprima cosa accadrà sabato 15 aprile. E allora vediamo insieme come affrontare il weekend secondo l’ultimo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo non è il momento giusto per pensare all’amore, anche sei hai Venere dalla tua parte, devi pensare a trovare soluzioni di carattere lavorativo e finanziario. Tra oggi e domani potresti vivere qualcosa di bello, quindi non chiuderti in casa. Vai avanti sul lavoro, grazie alla buona volontà riuscirai a sbloccare tutto. Dovresti riposare un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: chi vuole vivere un’avventura può farsi avanti perché questo è il momento giusto, quindi non chiuderti in casa. Sei pieno di sensualità e riesci a esprimere tutto ciò che senti. Buone notizie sul lavoro perché sono in arrivo soluzioni legali. Non dovresti fare troppo tardi per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo è un momento pieno di occasioni per te, potrebbe addirittura tornare qualcuno che fa parte del tuo passato. Giornata dolce e ricca di romanticismo. Saturno contrario rallenta i tuoi ritmi sul lavoro, ma arriverà comunque un po’ di stabilità, quindi non disperare. Dormi di più, hai bisogno di ricaricare le energie.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere sarà nel tuo segno a partire dal 7 maggio e ti aiuterà a fare delle scelte amorose importanti. Questo è il momento giusto per chiudere i rapporti privi di senso. Cerca di non metterti contro persone a lavoro che potranno aiutarti in futuro. Stai vivendo delle giornate molto ansiose.

Oroscopo Paolo Fox Leone: non sei convinto delle tue decisioni e non sei chiaro con te stesso. Sei distratto, ma da domani le cose andranno meglio, quindi cerca di non agitare troppo le acque. Non mandare all’aria tutto quello che hai fatto anche se stai vivendo un momento di inattività. Fai attenzione sul lavoro perché all’ultimo momento dovrai correggere un errore fatto da un’altra persona. Sii prudente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: devi risolvere ancora delle questioni che riguardano la tua storia d’amore. In questo momento sei molto stanco. Considera l’idea di metterti in proprio, sul lavoro potrebbero presentarsi dei disguidi. Sei sempre stanco perché fai troppe cose, devi avere più cura di te.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: sono in arrivo delle nuove responsabilità che porteranno delle discussioni in amore. Quella che stai vivendo ora è una fase di cambiamento molto importante della tua vita. Per evitare di arrivare esausto a fine giornata, organizza al meglio tutto quello che devi fare. Considera l’idea di metterti in proprio. Oggi l’energia è dalla tua parte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: oggi hai voglia di discutere e dalla prossima settimana prenderai delle decisioni drastiche, come ad esempio chiudere i rapporti che non vale la pensa portare avanti. Fai la scelta giusta sul lavoro, tra qualche mese ne gioverai. Questa è una giornata molto agitata per te, ma da domani andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ora puoi finalmente liberarti da quegli impedimenti che si sono intromessi nella tua relazione. Le coppie stabili potrebbero discutere per motivi futili. Passa il pomeriggio in compagnia di amici, è sicuramente il modo migliore per rilassarti. Fai ordine sul lavoro. Dovresti prenotare una visita dermatologica per via dei tuoi problemi alla pelle.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: questo è un buon momento per recuperare il tuo rapporto di coppia, visto che ultimamente le cose non andavano bene. Stai vivendo una fase di forza e positività. Si prospettano dei cambiamenti in ambito lavorativo. Non sforzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: ci sarà una nuova intesa per le coppie stabili tra la giornata di oggi e quella di domani, e anche delle sensazioni molto positive in arrivo. È un buon momento per recuperare alcune cose sul lavoro. Bene per la tua salute perché stai recuperando.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: sei molto diffidente e questo ti porta a riflettere anche sulla tua relazione. Se riceverai un invito tra oggi e domani, accettalo senza pensarci troppo. Nei prossimi mesi definirai il tuo ruolo lavorativo. I piccoli fastidi che hai avuto nei giorni scorsi possono essere risolti con delle cure appropriate.