Oroscopo Paolo Fox del mese di dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha formulato l’ultimo oroscopo mensile di quest’anno. Ormai è dicembre e, chi più e chi meno, si fanno i conti con quello che è accaduto nel 2023 e quello che potrebbe succedere il prossimo anno. Intanto vediamo come andranno le cose in questo periodo di mercatini e festività secondo Paolo Fox. Ecco l’oroscopo del mese di dicembre 2023!

Oroscopo dicembre 2023 Ariete Paolo Fox: Ondata di sentimenti e passione per l’Ariete, finalmente l’amore torna di attualità per i nati sotto questo segno dopo un periodo spento o comunque di appannamento in tema di emozioni. Non fatevi distrarre da cose superflue o, ancor peggio, sopraffare dal lavoro in un periodo nel quale le faccende di cuore vanno premiate.

Oroscopo dicembre 2023 Toro Paolo Fox: Il Toro guarda al futuro con ottimismo: è tempo di costruire su basi solide che avete preparato, ci sono in ballo progetti importanti e promettenti. Non fatevi sfuggire alcuni dettagli significativi, considerate anche ciò che all’inizio vi sembra di poco valore…

Oroscopo dicembre 2023 Gemelli Paolo Fox: Gemelli in un vortice di emozioni positive e negative, le classiche montagne russe! Qualcuno potrebbe dover ripartire da zero sul lavoro, non bisogna farsi scoraggiare anche perché “chiusa una porta si apre un portone” e in alcuni casi è ciò che ci voleva!

Oroscopo dicembre 2023 Cancro Paolo Fox: Cancro nervoso in questo periodo a causa di problemi lavorativi, attenzione perché se non si troveranno canali di sfogo questa condizione resterà viva anche a dicembre! Lo stress è tanto ma non deve espandersi in amore e alla vita in famiglia, pensate che è un brutto periodo che passerà presto.

Oroscopo dicembre 2023 Leone Paolo Fox: Futuro brillante su lavoro per il Leone, attenzione però perché non bastano i sogni nel cassetto… servono anche concretezza e pianificazione! In ogni caso mettete in chiaro le vostre necessità, non siate sempre pronti a sacrificarvi per il lavoro perché se collaborate con altre persone non contate meno di loro.

Oroscopo dicembre 2023 Vergine Paolo Fox: Per la Vergine c’è bisogno di uscire dalla comfort zone per crescere e ottenere risultati migliori: il consiglio è quello di buttarvi e correre qualche rischio, le stelle premieranno gli audaci (sia a dicembre che nel 2024)!

Oroscopo dicembre 2023 Bilancia Paolo Fox: Bilancia appannata e un po’ opaca, i nati sotto questo segno procederanno con una certa incertezza in un periodo complicato. Alcuni dovranno avere il coraggio di fare il primo passo, l’impressione è che vincere nella vita è sempre più difficile ma non scoraggiatevi al punto da mollare tutto!

Oroscopo dicembre 2023 Scorpione Paolo Fox: Buone notizie in arrivo per lo Scorpione che otterrà aiuto (anche senza chiederlo) da una persona importante. Tante occasioni risulteranno essere intriganti, questo cielo offre determinazione e l’ottimismo che serviva per spingere su un progetto. Fidatevi del vostro istinto e non ve ne pentirete.

Oroscopo dicembre 2023 Sagittario Paolo Fox: Per il Sagittario si aprono porte verso un futuro migliore, quello di dicembre rischia di essere un mese cruciale in questo senso. C’è chi si dovrà scrollare di dosso un po’ di ansie e cercare maggior stabilità, con calma e il giusto atteggiamento sarà tutto possibile.

Oroscopo dicembre 2023 Capricorno Paolo Fox: Il Capricorno si sta riscoprendo più positivo ed ottimista, ce n’era bisogno. Alcuni devono dire la parola giusta al momento giusto, cosa non semplicissima ma ora siete meno nervosi della settimana scorsa. Avete a cuore il benessere di tutti!

Oroscopo dicembre 2023 Acquario Paolo Fox: Per l’Acquario in arrivo grandi soddisfazioni su più fronti, meglio godersi il momento senza pensare troppo al domani perché avevate proprio bisogno di assaporare serenità e libertà. Fidatevi degli altri senza essere troppo indulgenti.

Oroscopo dicembre 2023 Pesci Paolo Fox: Per i Pesci, infine, il mese di dicembre porterà finalmente tranquillità, oltre che la possibilità di organizzare meglio il tempo che avete a disposizione. Una persona speciale vi sarà di aiuto o vi aiuterà a superare una difficoltà!