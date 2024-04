Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Chi sarà molto energico e chi un po’ stanco. Ci sono novità interessanti all’orizzonte, ma non per tutti. Ecco come andrà la giornata di martedì leggendo l’ultimo oroscopo del 9 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Una grande ventata di energia sta scuotendo soprattutto le persone nate sotto il segno dell’Ariete. Spesso, però, tendete ad incanalare la vostra energia sui binari di un maggiore impeto nei confronti di chi non la pensa come voi. Tendete ad adottare questo atteggiamento quando volete scuotere gli altri e indurli a fare meglio o fare passi in avanti nella loro vita. Quando siete particolarmente irruenti, finite per farvi tanti nemici. Dovreste cambiare i toni e i modi per essere più convincenti. Meglio la mattinata, quando la Luna transiterà nel segno.

Oroscopo Toro: L’orgoglio spesso vi induce a fare o a dire cose di cui potreste pentirvi amaramente qualche minuto dopo. Cercate di tenere a bada il vostro istinto, anche per evitare di entrare in collisione con chi esercita un ruolo di comando. Nel pomeriggio la Luna entrerà nel segno e vi indurrà ancora di più a voler stravolgere la vostra vita, soprattutto sotto l’aspetto lavorativo. Non si può cambiare tutto e subito e voi ne siete consapevoli. Ma pian piano volete tornare ad essere voi i padroni del vostro destino senza dipendere da nessuno.

Oroscopo Gemelli: Marte continua a rendervi particolarmente tesi e nervosi, anche se pian piano le cose stanno migliorando, soprattutto per coloro che d recente hanno patito per una dolorosa separazione. Adesso state capendo che avete ancora una vita davanti e che non vale la pena rimuginare sul passato. Insomma, state cambiando la vostra filosofia di vita, riuscendo finalmente ad accettare tutto quello che prima vi causava tensione e ansia.

Oroscopo Cancro: Non è questo il momento di avanzare richieste o pretese, anche perché avrete un cielo un po’ oppositivo. Meglio rimandare il tutto alla seconda parte del mese, quando avrete stelle più concilianti. Secondo l’Oroscopo del giorno, provenite da due giorni in cui avete dovuto alzare i toni anche in famiglia per far valere le vostre ragioni. Cercate di raccogliere le idee e di essere più lucidi per poter fare scelte più opportune, evitando di agire solo per puro istinto.

Oroscopo Leone: Mercurio nel segno vi aiuterà a migliorare anche le relazioni con gli altri, riuscendo finalmente a sistemare alcune questioni che riguardano le proprietà o la gestione dei soldi. Avrete le idee più chiare anche per quanto riguarda l’amore, soprattutto se state vivendo una situazione conflittuale o siete indecisi su cosa fare se state vivendo storie parallele. La seconda parte della giornata sarà decisamente più stancante e probante per il vostro fisico.

Oroscopo Vergine: State vivendo una fase di totale revisione della vostra vita. Anche a livello lavorativo ci sono delle situazioni che vi stanno mettendo sotto stress e che riguardano le collaborazioni. Soprattutto le persone che hanno più di 50 anni dovranno prendere delle decisioni importanti per il proprio futuro e per quello dei propri figli. Molte persone stanno pensando di trasferirsi o di imprimere una svolta alla propria vita lavorativa per migliorare dal punto di vista economico.

Oroscopo Bilancia: Nella prima parte della giornata vi libererete dal peso opprimente della Luna, che non sarà più opposta. Finalmente ritroverete un po’ di ottimismo e sarete anche più energici e propositivi, anche se la prima parte della giornata presenterà ancora qualche insidia. Chi ha subito un torto, adesso è più determinato che mai a far valere le proprie ragioni e a fargliela pagare a coloro che non si sono dimostrati sinceri e leali.

Oroscopo Scorpione: La seconda parte della giornata, secondo l’Oroscopo del giorno, sarà caratterizzata da qualche tensione di troppo in famiglia o nell’ambiente di lavoro. Non sapete stare senza dover affrontare le sfide, soprattutto quando si parla di lavoro. Avete sempre bisogno di cercare nuove mete da raggiungere per rendere la vostra vita più stimolante. Cercate di evitare qualche parola di troppo che potrebbe essere equivocata, rendendo la vostra vita più complicata.

Oroscopo Sagittario: Queste stelle sono veramente interessanti per coloro che vogliono davvero rimettersi in gioco, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Non vale la pena chiudersi nel guscio perché in passato avete patito qualche delusione amorosa. È il momento di farvi avanti e mettere in mostra il vostro carisma e il vostro fascino. L’amore in questo momento balza in testa nella lista delle priorità. Le coppie più solide potrebbero programmare una vacanza molto stimolante.

Oroscopo Capricorno: Ci sarà qualche dispiacere o qualche momento di asprezza soprattutto se avete a che fare con persone della Vergine, della Bilancia o dell’Acquario. Alcune risposte che non stanno arrivando potrebbero indurvi a rivedere i vostri piani o a ridimensionare le vostre aspettative. State vivendo una fase un po’ contorta della vostra vita, in cui state cercando di capire cosa volete fare in futuro e non avete ancora le idee chiare. Cercate di non chiudervi in voi stessi e siate più concilianti anche con chi non la pensa come voi.

Oroscopo Acquario: E’ vero che la prima parte della giornata sarà molto interessante, ma in serata potrebbe subentrare un certo nervosismo e una certa tensione. Cercate di rivolgere le vostre attenzioni solo a quelle persone che lo meritano realmente. Attenti agli sforzi fisici eccessivi soprattutto se avete superato una certa età. Anche le diete fai da te potrebbero rivelarsi controproducenti, quindi sarà meglio consultare un esperto che saprà consigliarvi il giusto percorso.

Oroscopo Pesci: Sono in arrivo delle stelle molto positive soprattutto per quelle coppie più solide che hanno il desiderio di progettare qualcosa di allettante. Secondo l’oroscopo del giorno, ci sono tutte le condizioni per risalire la china anche dal punto di vista professionale. Del resto, ci stiamo avvicinando al mese di maggio che per voi rappresenterà una svolta assoluta. Attenti alla seconda parte della giornata che potrebbe portare scontri e tensioni con colleghi o collaboratori.