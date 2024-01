Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Il nuovo anno riserverà, nel bene e nel male, tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Ma andiamo con ordine e procediamo con calma scoprendo le previsioni astrali contenute nell’oroscopo del 9 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Cari Ariete, c’è molta frenesia in questi giorni, d’altronde tutto gennaio è un mese particolare, con ampia possibilità di agire senza limiti, valido anche per i sentimenti. Qualcuno è rimasto bloccato, indeciso, incerto? Può ripartire! In questa situazione c’è chi ha dovuto analizzare dettagliatamente i propri progetti, le coppie più solide potrebbero entro l’estate condividere un grande progetto o pensare di realizzare un grande evento. Queste giornate invitano a fare il punto della situazione in ambito lavorativo. Novità in vista nei prossimi mesi.

Oroscopo Toro: Cari Toro, volete fare sempre le cose con calma, non rischiate mai più del dovuto. Ma ultimamente, questa tendenza alla cautela sta diminuendo, al posto suo c’è una grande ribellione, che a volte sconfina nell’impazienza se a dicembre c’è stato un calo nel lavoro. Ed ecco perché alcuni precipitano gli eventi o vogliono fare dei cambiamenti diversamente dal passato. Le giornate migliori di un periodo che trova protagonista anche l’amore. Attenzione, potrebbero esserci delle persone che vogliono farvi fare cose che non gradite, piedi di piombo con Leone e Scorpione.

Oroscopo Gemelli: Cari Gemelli, le storie nate a gennaio non sembrano attendibili, ci sono problematiche da risolvere in casa, preoccupazioni per un familiare, e le relazioni che sono già in crisi dovrebbero essere poste sotto controllo. Paolo Fox mette l’accento su questa giornata perché potrebbero esserci dei ritardi o situazioni da risolvere. Quindi, se in casa e nei rapporti con gli altri qualcosa non è stato chiarito, sarà possibile farlo. Avete proprio bisogno di serenità. La giornata potrebbe essere stressante.

Oroscopo Cancro: Cari Cancro, la parola d’ordine è prudenza! Qualsiasi cosa dobbiate affrontare in questa giornata, magari una discussione importante. Se ci sono problemi sul lavoro con altri, si devono risolvere prima di mercoledì, poi la Luna sarà in opposizione. Chi ha un amore poco chiaro deve essere più prudente. Nella parte centrale della settimana, Paolo Fox consiglia di agire con grande calma, perché potreste sentirvi nervosi e agitati. Tutto questo non limita le ambizioni di un 2024 che alla fine sarà attivo e positivo.

Oroscopo Leone: Paolo Fox dice di aver detto più di una volta a quelli single che a questo punto avrebbero già potuto trovare l’amore. A volte, però, le relazioni che nascono dopo una separazione non sono forti, diventano uno schiaccia chiodo e non sono definitive. Per questo motivo, se oggi avete una relazione, attenzione a promettere amore eterno. C’è un blocco interiore da superare, già in questi giorni si muove qualcosa sul lavoro che, alla luce delle possibilità future, sarà estremamente importante. Incarichi, ordini, occasioni.

Oroscopo Vergine: Non fate il passo più lungo della gamba, Paolo Fox ve lo ripete da tempo, specialmente in campo finanziario. Indubbiamente, c’è chi non ha potuto fare a meno di spendere, magari per i figli, per la casa, per contenziosi aperti e perché sta aspettando un rimborso. La giornata presenta qualche tensione, forse un ritardo. Bisogna avere pazienza in amore almeno fino a giovedì, soprattutto se state lottando con una persona che fa finta di non capire le tue richieste. È consigliata la prudenza anche in famiglia e nei rapporti genitori e figli.

Oroscopo Bilancia: Non sottovalutate ciò che capita in questa giornata, ma ricordate che la serata può essere più faticosa. I sentimenti sono più forti, i progetti decisamente faticosi, ci vuole un’analisi fatta con calma. Sarà la giornata migliore per parlare d’amore, una relazione che nasce adesso potrà essere stimolante per il futuro. Qualcuno potrebbe essere persino indeciso tra due storie. Chi è sposato resta preoccupato per alcune vicende che non lo riguardano direttamente ma che coinvolgono partner e figli.

Oroscopo Scorpione: Parte centrale della settimana stimolante. E’ difficile che voi stiate bene completamente, perché spesso nel vostro animo ci sono vortici e mulinelli, e quindi se negli ultimi giorni avete detto qualcosa di sbagliato ora ve ne pentite. Attenzione a non passare dalla parte del torto anche quando avete ragione. Ogni tanto pensate che l’amore non dia le risposte giuste, in questo caso ci vuole un po’ di pazienza. Se pensate di valere, se credete che sia giusto fare una proposta a una persona che conta, non esitate. Non dovete isolarvi, anzi, dovete farvi avanti.

Oroscopo Sagittario: Luna, Mercurio e Venere sono nel vostro segno e si notano gli effetti favorevoli. Chi può permetterselo cambierà vita a breve termine. Sarebbe utile pensare ad alcune trasformazioni che dovrebbero realizzarsi nella seconda parte dell’anno. Per i prossimi mesi c’è bisogno di rimettersi in gioco, sarà una carta vincente, in attesa che arrivino conferme per questioni che state organizzando già da ora. In fondo basta poco, un pizzico di creatività.

Oroscopo Capricorno: In questo periodo molti di voi dovrebbero fare il punto della situazione per quanto concerne il lavoro e la vita amorosa. Le storie che vanno avanti da tempo non sono da modificare, anzi, devono essere rafforzate. Venerdì e sabato sono giornate di forza per quanto riguarda la vita pratica. Nell’ambito del lavoro dovete fare delle scelte, facendo alcuni cambiamenti o affrontare un contratto o rivedere un accordo. Se desiderate confrontarvi con qualcuno che vi deve qualcosa, Paolo Fox consiglia di muoversi con raziocinio.

Oroscopo Acquario: Non promettete amore eterno, è troppo rischioso per voi che ogni tanto ci ripensate. Per esempio dal mese di dicembre quando non tutte le situazioni amorose sono andate a buon fine, ma adesso si recupera. Molti avvertono una grande elettricità addosso e desiderano annullare una sensazione di forte tensione che arriva dall’esterno, anche perché questa agitazione è attiva da troppo tempo. Nuovi contratti e percorsi di grande responsabilità in vista. Potreste improvvisamente sentirvi anche coinvolti in qualche problema economico che dovete amministrare con cautela.

Oroscopo Pesci: Avvertite una forte agitazione, è il momento di capire come desiderate vivere, perché se scaricate tensione sul partner e sui familiari, oppure porti avanti situazioni che possono agitare il vostro animo, non solo rischiate una maggiore agitazione, ma anche di allontanare qualcuno. Questa giornata parte in maniera piuttosto faticosa, Paolo Fox consiglia prudenza e, come al solito, quando siete agitati lo stomaco resta il punto debole.