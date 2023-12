Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Eccoci in una giornata di festa, che per molti si traduce con un long weekend da trascorrere in vacanza, in famiglia o come si preferisce. Ma come andrà la giornata dell’8 dicembre e il resto del fine settimana? Scopriamolo leggendo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Il coraggio non vi manca, ma i soldi devono essere amministrati con saggezza, specie se figurano situazioni conflittuali vissute tra il 2020 e il 2022 che ancora bisogna colmare. A parole non cercate complicazioni ma finite sempre per infilarvi in sfide impossibili, il sale della vita per voi è proprio mettersi in gioco anche in situazioni estreme, alla fine più che sfidare gli altri sfidate voi stessi. Le relazioni d’amore vivono una pausa, ma non sono bloccati i progetti per il prossimo anno. Oggi non strapazzatevi troppo e cercate di favorire se possibile pause di relax.

Oroscopo Toro Paolo Fox: I nati sotto questo segno zodiacale si stanno trattenendo per non dire tutto quello che pensano. Se ci sono persone che già nel passato hanno creato problemi nella vita sarà necessario prendere le dovute distanze. Alcune frasi potrebbero essere equivocate e certe parole e affermazioni potrebbero sembrare esagerate. Nessuno può togliervi quello che avete conquistato fino ad oggi, ma mantenere un buon equilibrio sembra difficile. Possono arrivare riconferme di progetti o programmi. Questo fine settimana va organizzato in maniera divertente senza pensare troppo al passato.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Se vi siete agitati negli ultimi giorni è solo perché avete avuto a che fare con delle persone poco corrette. Nel corso degli ultimi giorni vi è quasi sembrato di dover lottare conto i mulini a vento. A voi piace giocare ma attenzione a non dare manforte a qualcuno che sta cercando di provocarvi. Un po’ di prudenza sarà necessaria nelle questioni di carattere legale, per esempio se avete una causa in corso è probabile che per vari motivi non arrivi una risposta prima del prossimo anno. Lo so che voi vorreste tutto e subito ma Saturno è ancora in aspetto complicato. La giornata odierna rileva una buona capacità di azione e i sentimenti più belli e veri non conosceranno sosta, chi è solo potrebbe fare anche un incontro speciale, per ora part time.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Oroscopo migliore, l’aspetto di Venere è intrigante e questa settimana può regalarvi passioni ed emozioni se lo desiderate. Meglio così! Chi è stato male può contare su di un buon progresso, colore che hanno iniziato un programma o un progetto in maniera sbagliata recuperano. C’è stata gelosia e preoccupazione per una storia d’amore ma adesso se le basi sono buone non sarà così complicato andare avanti. Le storie che nascono in questi giorni sono importanti, in casi eccezionali potrebbero addirittura sostituire emozioni ormai senza senso. Intuizioni speciali in questo fine settimana che alimenta buone speranze.

Oroscopo Leone Paolo Fox: I sentimenti sono messi da parte, avete altro a cui pensare? Forse il lavoro vi pressa ma è non è escluso che una relazione di lunga data sia stata messa duramente alla prova nel corso delle ultime settimane. Ma sarà difficile ottenere subito delle risposte e qualcosa sarà da rivedere, cercate di non arrabbiarvi con gli altri e con voi stessi. Il fine settimana comporta qualche dubbio di troppo. La giornata di oggi invita ad essere un pochino pazienti, nei rapporti con il segno dell’Acquario e del Toro ci vuole pazienza. Molto importante trovare amicizie serene, l’amore tornerà a essere protagonista o più gestibile da fine mese.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Luna e Venere sono in aspetto interessante. In altre parole, se c’è una persona che vi interessa non esitate a incontrarla. Questo giorno regala una capacità di comprensione speciale, il nuovo transito di Mercurio è in buon aspetto, permette finalmente di vedere la luce in caso ci siano stati problemi di carattere lavorativo. Vista la tensione di questi giorni è lecito voler evadere. oggi stai con le persone che ami di più. Avete capito che dovete controllare un pochino di più le situazioni che vi circondano, sapete di detestare l’improvvisazione, e cercate sempre di mettervi al riparo dagli imprevisti del destino. Tuttavia, un pizzico di fatalismo in più non guasterebbe.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Per amare gli altri bisogna amare se stessi, e non escludo che negli ultimi mesi qualche nativo del segno si sia arrabbiato con il destino che ha messo diversi ostacoli sul percorso della vita. Ora le stelle sono più favorevoli nei sentimenti. Confidarsi con gli amici è importante ma il consiglio degli altri conta ben poco, voi siete influenzabili solo all’apparenza, siete sempre voi a decidere in prima persona per il futuro. Nel caso ci fossero difficoltà o incertezze nel rapporto con gli altri, sarebbe meglio parlare chiaro, perché questo fine settimana aiuta. La vostra capacità di comprensione è grande, da curare sempre con attenzione la forma fisica comunque in recupero.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Con questo cielo non è escluso che arrivino delle buone intenzioni, un successo notevole se ci sono contatti con le persone giuste, bene per chi è a caccia di consensi. Solo un piccolo fastidio fisico o reumatico da superare. Da oggi fino a domenica abbiamo un oroscopo interessante, quindi, invito tutti i nati del segno che hanno avuto problemi o difficoltà a rimettersi in gioco. Spero che i più volitivi e forti abbiano già una bella carta da giocare, se in amore ci sono state preoccupazioni, ma la persona che sta al fianco si ritiene quella giusta, non sarà difficile recuperare passionalità; con Luna e Venere nel segno da domani potrebbero capitare un’ispirazione, un sogno premonitore, una visione più aperta del futuro.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Il Sole continua il transito nel vostro segno e invita a dire tutto quello che sapete, essere sincero per liberarsi di un peso. Ciò che si farà ora darà buoni risultati nella seconda parte del mese. E’ un periodo utile anche per fare progetti in amore, anche se le emozioni più belle partiranno gennaio. Chi cerca una nuova storia d’amore vivrà un novembre utile, e si vuole riparare un’incomprensione sarà possibile farlo, purché anche l’altra persona sia d’accordo, altrimenti meglio cambiare aria. Vi trovate in un luogo diverso da quello che frequentate abitualmente o avrai voglia le prossime settimane di fare un viaggio, vedere gente nuova. La gelosia va tenuta sotto controllo altrimenti sono guai.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Siete favoriti e non c’è da escludere anche che ci siano progetti importanti che riguardano il lavoro. Molti, stanno preparando iniziative che saranno importanti da gestire nel periodo tra primavera ed estate nel 2024. Molti di voi sono ambiziosi, in maniera onesta e positiva si lavorerà per ottenere vantaggi. Questo fine settimana riavvicina all’amore, e se ci sono state difficoltà, momenti d’incomprensione, sarà più facile dire come stanno le cose. Dicembre promette opportunità, dal 22 anche il Sole sarà nel segno.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Sono giornate particolari, un po’ di nervosismo si fa sentire e questo weekend potrebbe finire agitare le acque in casa. Ci sono persone che non vi motivano a sufficienza oppure si registra una stanchezza maturata nell’ambito del lavoro che si riversa anche in amore. Un Acquario scontento diventa polemico e quindi tra oggi e domani, possono tornare delle difficoltà, piccoli fastidi andranno gestiti con attenzione. Dicembre è un baco di prova per l’amore ma questo non significa che tutte le coppie dovranno discutere. Potrebbero esserci però, anche per motivi contingenti, più giornate in cui si sta lontani, soprattutto se il lavoro o un impegno portano altrove. Il fine settimana reca stanchezza in eccesso.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Periodo di recupero, le due giornate in arrivo regalano emozioni e intuizioni speciali. Tutti quelli che hanno vissuto un rapporto con reticenza un rapporto, e a ottobre hanno avuto delle complicazioni, potranno tornare a vivere un sentimento in modo più appassionato, sempre che il partner sia d’accordo. Via libera alle emozioni che saranno dominanti ora che Venere è favorevole è opportuno non recuperare relazioni sentimentali, che hanno già mostrato di essere fallimentari, sappiamo che non sapete dimenticare. Le problematiche di carattere lavorativo sono più facili da gestire. Inoltre, chi ha da poco fatto partire un progetto avrà successo, persino la fine del 2024 si rivela carica di buone ispirazioni e propositi in vista del 2024.